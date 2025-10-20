El algecireño Adrián Cortés, en la nueva junta del Colegio de Periodistas de Andalucía

El periodista algecireño Adrián Cortés forma parte como vocal de la nueva junta del Colegio de Periodistas de Andalucía tras el reciente proceso de elecciones en el que la también gaditana Lorena Mejías ha sido proclamada como nueva decana del colectivo profesional. El colegio ha celebrado elecciones con un amplio respaldo del 92% a la candidatura encabezada por Mejías.

Reclamar la creación de perfiles profesionales de periodistas, defender la titulación universitaria en el ejercicio profesional, apoyar a los periodistas emprendedores, reforzar la formación, la ética y la responsabilidad profesional como garantes del periodismo de calidad son algunos de los objetivos recogidos en el proyecto de candidatura.

La junta de gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es la encargada de gestionar y coordinar la acción del colegio a escala andaluza. El colegio se conforma además de 10 demarcaciones territoriales, una de ellas específica para el Campo de Gibraltar, cada una de ellas con sus propias juntas directivas elegidas en procesos electorales territoriales.

La nueva junta está formada por 16 periodistas de las diferentes provincias andaluzas: Reyes Moreno (vicedecana primera), Antonio Manfredi (vicedecano segundo), Teresa Santos (vicedecana tercera), Ana Martín (secretaria general), Rafael Mendoza (tesorero) y los vocales Blanca Aneas, Juan Carlos Jara, Gema Medina, Adrián Cortés, Paco Rosa, José Luis Acedo, Nuria Sánchez-Gey, Jorge Hidalgo, Regla Jiménez y Francisco Javier Paniagua; profesionales todos del ámbito de los medios de comunicación, gabinetes de prensa, autónomos y docentes universitarios.

El equipo representa así la diversidad territorial y profesional del periodismo andaluz, unido por el que ha sido su eslogan de campaña “Somos Periodistas”. De esta forma, han pretendido hacer ver a quienes integran el Colegio que su objetivo como Junta de Gobierno es defender los intereses profesionales de quienes ejercen el periodismo en Andalucía, en sus diversas facetas y salidas laborales.

Lorena Mejías venía ejerciendo de decana en funciones desde abril de este año, tras la dimisión del anterior decano José Barrera, centrado ahora en la presidencia de la demarcación del Colegio en Sevilla. Mejías ha expresado públicamente su agradecimiento a sus predecesores en el cargo y a los miembros de la Junta de Gobierno saliente, por la dedicación al Colegio que han tenido en los últimos años.

Adrián Cortés, natural de Algeciras, es graduado en Periodismo por la Universidad Loyola Andalucía y actualmente ejerce como redactor en Onda Algeciras Televisión.