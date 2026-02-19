Alerta roja: Andalucía ahogada por las borrascas

Andalucía atraviesa una de las situaciones meteorológicas más críticas de las últimas décadas tras el paso sucesivo de varias borrascas de alto impacto que han dejado graves inundaciones, desalojos masivos y al menos una víctima mortal en Málaga. Gobierno central y Junta coinciden en anunciar fondos por valor de 9.000 millones de euros, aunque el alcance real de los daños sigue sin cuantificar, con amplias zonas todavía anegadas, cultivos arrasados sin peritar y carreteras cuyo nivel de deterioro aún se desconoce.

La secuencia de temporales se inició en noviembre y diciembre de 2025, cuando varias borrascas provocaron lluvias persistentes, inundaciones y temporales marítimos en buena parte de la comunidad, con especial incidencia en la provincia de Cádiz. Destacó la borrasca Emilia, que intensificó las precipitaciones, el viento y el oleaje, causando importantes afecciones en infraestructuras viarias, zonas litorales y servicios básicos.

Lejos de remitir, la situación se agravó durante enero y principios de febrero de 2026 con la llegada de un nuevo tren de borrascas —entre ellas las devastadoras Kristin, Leonardo y Marta— que impactaron sobre territorios ya castigados, manteniendo los suelos completamente saturados y elevando el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos en comarcas especialmente vulnerables como el Campo de Gibraltar o la sierra de Grazalema.

Desde el pasado 4 de enero, el acumulado de emergencias gestionadas en Andalucía asciende ya a 13.603 incidencias, con Cádiz a la cabeza del balance, con 2.701 actuaciones. En cuanto a desalojos, la cifra total alcanzó las 11.000 personas en el momento más crítico del temporal, 2.688 de ellas en la provincia gaditana.

La Junta de Andalucía ha realizado una primera valoración del impacto económico, que cifra en al menos 6.000 millones de euros los daños ocasionados por los temporales en el conjunto de la comunidad. Una estimación aún provisional, pendiente de completar los peritajes en zonas agrícolas, redes viarias, infraestructuras hidráulicas y núcleos urbanos afectados.

Mientras continúan las labores de emergencia, limpieza y reconstrucción, las administraciones trabajan ya en el despliegue de los fondos anunciados, en un contexto marcado por la urgencia de restablecer la normalidad y minimizar el impacto social y económico de una cadena de temporales sin precedentes recientes.