Una masa fría baja las temperaturas antes de un vuelco primaveral
Alerta roja: Andalucía ahogada por las borrascas
Alerta roja: Andalucía ahogada por las borrascas / Erasmo Fenoy

Alerta roja: Andalucía ahogada por las borrascas

El impacto de los últimos temporales sitúa a Andalucía en un escenario de emergencia prolongada

Andalucía atraviesa una de las situaciones meteorológicas más críticas de las últimas décadas tras el paso sucesivo de varias borrascas de alto impacto que han dejado graves inundaciones, desalojos masivos y al menos una víctima mortal en Málaga. Gobierno central y Junta coinciden en anunciar fondos por valor de 9.000 millones de euros, aunque el alcance real de los daños sigue sin cuantificar, con amplias zonas todavía anegadas, cultivos arrasados sin peritar y carreteras cuyo nivel de deterioro aún se desconoce.

La secuencia de temporales se inició en noviembre y diciembre de 2025, cuando varias borrascas provocaron lluvias persistentes, inundaciones y temporales marítimos en buena parte de la comunidad, con especial incidencia en la provincia de Cádiz. Destacó la borrasca Emilia, que intensificó las precipitaciones, el viento y el oleaje, causando importantes afecciones en infraestructuras viarias, zonas litorales y servicios básicos.

Lejos de remitir, la situación se agravó durante enero y principios de febrero de 2026 con la llegada de un nuevo tren de borrascas —entre ellas las devastadoras Kristin, Leonardo y Marta— que impactaron sobre territorios ya castigados, manteniendo los suelos completamente saturados y elevando el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos en comarcas especialmente vulnerables como el Campo de Gibraltar o la sierra de Grazalema.

Desde el pasado 4 de enero, el acumulado de emergencias gestionadas en Andalucía asciende ya a 13.603 incidencias, con Cádiz a la cabeza del balance, con 2.701 actuaciones. En cuanto a desalojos, la cifra total alcanzó las 11.000 personas en el momento más crítico del temporal, 2.688 de ellas en la provincia gaditana.

La Junta de Andalucía ha realizado una primera valoración del impacto económico, que cifra en al menos 6.000 millones de euros los daños ocasionados por los temporales en el conjunto de la comunidad. Una estimación aún provisional, pendiente de completar los peritajes en zonas agrícolas, redes viarias, infraestructuras hidráulicas y núcleos urbanos afectados.

Mientras continúan las labores de emergencia, limpieza y reconstrucción, las administraciones trabajan ya en el despliegue de los fondos anunciados, en un contexto marcado por la urgencia de restablecer la normalidad y minimizar el impacto social y económico de una cadena de temporales sin precedentes recientes.

1/23 En el Campo de Gibraltar el tren de borrascas ha dejado un paisaje desolador. Todos los municipios de la comarca han sufrido a lo largo de este intenso periodo los estragos de los temporales con inundaciones, desalojos, rescates y graves daños en infraestructuras de la comarca. Miembros del cuerpo de bomberos rescatan en zodiac a varios vecinos de Jimena de la Frontera tras la inundación de la carretera A-405 por la crecida del río Hozgarganta. / Erasmo Fenoy
2/23 Se registraron más de 1.600 desalojos preventivos a principios de febrero, incluyendo otras localidades como Algeciras, San Roque y Los Barrios, debido al riesgo extremo de inundaciones y deslizamientos de terreno. Voluntarios de la protectora SOS CANYA de Los Barrios evacuan a los animales en tractores por las inundaciones en la zona de Ringo Rango. / Erasmo Fenoy
3/23 San Martín del Tesorillo y Jimena de la Frontera han sido las poblaciones más afectadas por las crecidas de los ríos Guadiaro y Horzagarganta dejándolas varios días incomunicadas con numerosos cortes de luz y fallos constantes en las telecomunicaciones. Una vecina del Tesorillo combate el agua que entra en su vivienda en la calle La Fábrica. / Erasmo Fenoy
4/23 El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera realiza una estimación inicial de 1,5 millones por los desperfectos en infraestructuras y bienes públicos, lo que ha llevado a solicitar la declaración de zona catastrófica. El municipio aislado por la crecida del río Hozgarganta inundando cultivos y viviendas / Erasmo Fenoy
5/23 El temporal ha sido calificado como "ruina" para el municipio, con la caída de más de 700 litros por metro cuadrado en un mes, equivalente a un año de lluvia. Un vecino de La Herradura utiliza una tabla de paddle surf para desplazarse por su finca. / Erasmo Fenoy
6/23 Aproximadamente 60 viviendas fueron desalojadas en Tesorillo por el riesgo de inundación, muchos vecinos perdieron enseres personales además de sufrir daños estructurales en sus hogares. Vecinos del municipio durante las tareas de limpieza en una de las viviendas afectadas en la calle San Roque. / Erasmo Fenoy
7/23 El municipio quedó aislado durante al menos dos días debido al corte de las tres vías de acceso inhabilitadas por las inundaciones, impidiendo salir o entrar al pueblo. Operarios municipales reparan a contrarreloj el puente de acceso principal, muy dañado por la crecida del río Guadiaro. / Erasmo Fenoy
8/23 El paso del tren borrascas también provocó un colapso histórico en el puerto de Algeciras con 20 días de bloqueo, 270 cancelaciones y más de 7.000 camiones atrapados en el Campo de Gibraltar. Vehículos acinados en una de las parcelas habilitadas en las instalaciones portuarias. / Erasmo Fenoy
9/23 Las terminales de tráfico pesado, en condiciones normales, están preparadas para unos 1.500 camiones, por lo que la paralización sufrida durante varios días generó un efecto acumulativo nunca visto con anterioridad. La congestión fue tal que la Policía Portuaria tuvo que restringir el acceso de vehículos pesados al recinto. / Erasmo Fenoy
10/23 Las borrascas también castigaron seriamente a varias poblaciones de la serranía de Cádiz, en Grazalema los más de 2.000 litros de agua por metro cuadrado que cayeron en tres semanas ( cuatro veces la precipitación anual normal ) convirtieron los suelos y muros de las casas en manantiales de agua, después de que el acuífero subterraneo se desbordase provocando una situación de riesgo sin precedentes y el desalojo masivo de sus habitantes . Un vecino de Grazalema espera a entrar en el municipio para alimentar a sus animales. / Erasmo Fenoy
11/23 1.500 vecinos de Garazalema fueron desalojados de sus casas y muchos de ellos ( 485 de Grazalema y 70 de La Estación de Benaoján ) estuvieron más de una semana en Ronda (Málaga) derivados a hoteles, apartamentos, casas rurales y viviendas particulares, que ofrecieron solidarimente sus camas. Vecinos de Grazalema conviven diariamente en las instalaciones del pabellón El Fuerte de Ronda a la espera de una solución. / Erasmo Fenoy
12/23 Muchos habitantes de Grazalema atravesaron un periodo de gran incertidumbre y temor por la traumática situación, viviendo días de gran preocupación, no solo por el estado de sus viviendas o sus pertenencias, sino por el riesgo personal sufrido por ellos y sus familias. Dibujos realizados por los niños de Grazalema donde pueden observarse los efectos de las fuertes lluvias en el municipio expuestos en el pabellón El Fuerte de Ronda. / Erasmo Fenoy
13/23 Grazalema ha estado cerrada por la Guardia Civil 11 días mientras se esperaban los informes técnicos avalasen la vuelta de sus vecinos que finalmente se produjó el pasado 17 de febrero. Un vehículo de la Guardia Civil patrulla por el municipio realizando tareas de vigilancia y control. / Erasmo Fenoy
14/23 A media hora de camino se encuentra Ubrique donde las montañas filtraban chorros de agua que brotaban de pequeños agujeros en las rocas y bajaban con fuerza desde el pasado 04 de febrero. La riada de agua bajando con intensidad por la población desde el Nacimiento del Ubrique el Alto. / Erasmo Fenoy
15/23 Desde el 7 de febrero se autorizó que el agua corriera en superficie por varias zonas del municipio para aliviar la presión de la red con el fin de evitar el colapso de viviendas y tuberías. Una vecina muestra el estado de la calle La Torre tras pasar 3 días incomunicada en su casa a pesar de los diques y pasarelas habilitadas. para el curso del agua. / Erasmo Fenoy
16/23 El agua bajaba con tanta fuerza por las calles que ocasionó daños en su cauce, provocando deslizamientos en muros de contención e inundaciones considerables en muchas viviendas. Vecinos de la calle Peligros muestran la canalización de emergencia de rasillones y cemento que cruzaba su casa para llevar el agua al exterior. / Erasmo Fenoy
17/23 Según datos preliminares de la administración regional las borrascas han afectado a más de 14.000 hectáreas y cerca de 2.000 fincas, lo que significa que el 75% de la superficie agrícola andaluza se encuentra damnificada en algún grado por los temporales. Fincas de cultivo completamente inundadas en San Martín del Tesorillo. / Erasmo Fenoy
18/23 El sector estima una reducción de al menos el 20% de la producción agrícola total de la comunidad autónoma como consecuencia de los daños sufridos por las inundaciones y los fuertes vientos en los campo de cultivo. Un agricultor de Jimena de la Frontera trata de salvar su plantación de aguacates tras la crecida del río Guadiaro en La Herradura. / Erasmo Fenoy
19/23 En la provincia de Cádiz las pérdidas se cifran en unos 519 millones de euros, con especial incidencia en el Campo de Gibraltar declarada zona catastrófica por el Consejo de Ministros. Estado en que quedó la Sociedad Cooperativa Andaluza del Campo del Tesorillo tras las borrascas que azotaron el municipio. / Erasmo Fenoy
20/23 El sector agrícola de la comarca ha sido uno de los grandes damnificados, de las 4.000 hectáreas de regadío, dedicadas a aguacate y cítricos, se calcula que estarán afectadas unas 2.000 hectáreas más otras 1.500 de secano. Campos de naranjos inundados en San Pablo de Buceite. / Erasmo Fenoy
21/23 El Gobierno andaluz anunció una primera cifra de evaluación de los daños en las carreteras autonómicas como consecuencia de las sucesivas borrascas que han atravesado la región, que sitúa en 535 millones de euros. La carretera A-372 entre Benamahoma y Grazalema cortada al tráfico rodado por desprendimiento. / Erasmo Fenoy
22/23 La Dirección General de Tráfico (DGT) informa que Andalucía contaba con 144 carreteras afectadas, de las que 73 permanecieron cortadas varios días, siendo la provincia de Cádiz la más afectada, con 37 vías cerradas al tráfico. La carretera CA-8201 que conecta Jimena de la Frontera con Ubrique cerrada por el derrumbe de la calzada. / Erasmo Fenoy
23/23 Las infraestructuras del Campo de Gibraltar atraviesan uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Obras pendientes, un encadenamiento de borrascas y la falta de inversiones estructurales han provocado incidencias simultáneas en carreteras, ferrocarril y conexiones marítimas. Dos camiones se intentan cruzar la inundada carretera CA-8200 que conecta San Martín del Tesorillo con San Pablo de Buceite. / Erasmo Fenoy

