Todas las agrupaciones del Campo de Gibraltar y las fechas en el COAC 2025

Siete agrupaciones carnavalescas del Campo de Gibraltar participarán a partir de este jueves 23 de enero en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, que se celebra en el Gran Teatro Falla. Son seis comparsas y una chirigota que proceden de Algeciras (4), Tarifa (2) y Los Barrios (1).

Comparsa 'El loco de los empeños'

El cartel de 'El loco de los empeños'.

La comparsa del Rizo es una de las clásicas del Carnaval Especial desde que empezara a andar en 2006 con 'Con aroma a café'. A punto de cumplir sus dos décadas de vida, en la edición de 2025 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz estará presente con 'El loco de los empeños'. Cantará en última posición el sábado día 10 de febrero, la sesión décima.

En la pasada edición, este grupo dejó buenas sensaciones con 'El cielito de los cómicos'. Tanto José María Durán Monroy el Rizo como Manuel Calderón han vivido trayectorias paralelas en la fiesta, con épocas en las que han trabajado juntos y otras en las que han estado con otros autores.

Así, en 2007 fue la primera vez que ambos sacaron una comparsa juntos con 'Yo soy el marino', agrupación que consiguió el pase a las antiguas semifinales. Al año siguiente, esta agrupación entró en los recién estrenados cuartos de final con 'Los reciclaos'.

En 2009, el Rizo saca junto a José Antonio Valdivia Bosch la comparsa 'El batallón de la orilla', mientras que Manuel Calderón hace lo propio con 'La arena, leyenda de un navegante', entrando ambas en cuartos de final. En esta fase, también repitió el Rizo al año siguiente con 'Menudos bibliotecarios'.

En 2013, Rizo y Calderón formaron de nuevo cooperativa carnavalera con 'Los elementales'. Esta unión duró dos años más con 'Levántate tempranillo' (cuartofinalista en 2014) y 'Los verdaderos voluntarios' (2015). El último éxito del Rizo fue en 2017 con 'Los incondicionales', llegando a cuartos de final junto a Quique Parodi.

La única novedad residirá en la coautoría de la letra, que también asume José Luis Pinto, en la que será su estreno como autor en el Gran Teatro Falla.

La ficha Localidad: Algeciras. Letra: Manuel Antonio Calderón Guillén y José Luis Pinto Barroso. Música: José María Durán Monroy el Rizo y Manuel Antonio Calderón Guillén. Dirección: José María Durán Monroy el Rizo. Representante legal: Luis Martín Galíndez Tellitu. En 2024: 'El cielito de los cómicos'.

Comparsa 'La casa de las ilusiones'

La comparsa 'La casa de las ilusiones'.

La comparsa algecireña de Malia y Branco se estrenó en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'El apotecario'. El resultado no fue del todo satisfactorio, ya que se notó la inexperiencia del grupo en las tablas, por lo que no consiguió superar la primera fase. A este objetivo se quiere acercar en este 2025 con 'La casa de las ilusiones'. Actuará el lunes 3 de febrero.

La unión de esta comparsa se fructificó en 2023 con 'Eternos', agrupación que se fogueó en los concursos de la comarca del Campo de Gibraltar pero que no acudió a Cádiz.

Anteriormente, Antonio Manuel Malia sí tiene experiencia con otras agrupaciones algecireñas que no acudieron a la capital gaditana. Así, en 2019 fue el director de la comparsa 'Los libertadores', que llegó a incribirse en el COAC, pero se retiró posteriormente. En 2020, fue autor de la comparsa 'Los volaos' antes de que saltara la pandemia del coronavirus, lo que obligó a un parón en el Carnaval algecireño.

La ficha Localidad: Algeciras. Letra: José Antonio Jiménez López Branco. Música: José Antonio Jiménez López Branco y Antonio Manuel Malia Delgado. Dirección: Antonio Manuel Malia Delgado. Representante legal: José Antonio Jiménez López Branco. En 2024: 'El apotecario'.

Comparsa 'Tocando madera'

El cartel de la comparsa 'Tocando madera'.

La comparsa de Tarifa se quedó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz muy cerca de volver a clasificarse a los cuartos de final. Tanto que 'La huella', nombre con el que participó, fue el grupo que marcó el corte para entrar en la segunda fase. Con este antecedente, se presenta en 2025 con 'Tocando madera' para dar este salto.

Actuará en la 14º sesión de preliminares, que será el miércoles 5 de febrero.

Para la presente edición, esta comparsa no contará con cambios en la autoría, con José Carlos Luque y Javier Casar en la letra y José Antonio Panes y Jesús Franco en la música, así como la dirección de Juan Cádiz Vaca.

La última vez que la comparsa de Tarifa estuvo en cuartos de final fue hace justo una década con 'Los 15+1', con la letra de Iván Moreno y la música de Abraham Sevilla. Su época más granada fue con Nono Galán como autor y la participación de José Antonio Panes como coautor de música y director, con las comparsas 'Los notas' (cuartofinalista en 2009) y 'El reino de la playa' (cuartofinalista en 2011). Además, en sus últimas participaciones, ya con otros autores, ha concurrido con comparsas como 'Los levantera' (2012), 'La fanfarria' (2013), 'Hasta aquí hemos llegao' (2014) o 'Posdata: Te quiero' (2020).

La ficha Localidad: Tarifa. Letra: José Carlos Luque León y Javier Casar García. Música: Jesús Franco Guerrero y José Antonio Panes Oliva. Dirección: Juan Francisco Cádiz Vaca. Representante legal: Salvador García Gutiérrez. En 2024: 'La huella'.

Chirigota 'Venimos de vuelta'

La chirigota 'Venimos de vuelta'.

La chirigota algecireña del Tini es una de las que, por su trayectoria, siempre parte con opciones de entrar en la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En este certamen de 2025, la empresa será especialmente complicada por la enorme competencia en la modalidad, pero lo intentará con 'Venimos de vuelta' el miércoles 12 de febrero.

En la pasada edición, mantuvo la línea de sus últimas participaciones con 'No le doy más vueltas que me caliento'. Al frente de este grupo se mantiene Agustín Carlos González Galiano el Tini, uno de los chirigoteros con una mayor trayectoria en el Carnaval Especial. En primer lugar, ha sido figura destacada como componente y director de chirigotas como 'Tenemos calete pa lato' (1999), 'Menuda chirigota' (2000), 'Tendido 12 a la sombra' (2001), 'De varón dandi ni hablar, pa colonia, la nuestra' (2004), 'To el año dando la vara' (2005) y 'Las que ejercen el oficio más antiguo del mundo (servicio a domicilio)' (2006), alternando así una etapa con Ramón López Rodríguez y otra con Juan Antonio Pozo Acuña como autores.

Así, ya en 2007 se independiza y saca su primera chirigota como autor con 'Piratas del Caribe', quedándose en preselección. Pronto le llegaron los éxitos, ya que en 2008 entró por primera vez en cuartos de final con 'Peña Los Inmortales', repitiendo en 2009 con 'Virgen a los 40'.

Su mayor proeza la alcanzó en el año 2012 con 'De nuevo en el mercado', chirigota que quedó en quinta posición y que contó con la autoría de David Amaya Awito. Sin embargo, este éxito se convirtió en una losa para esta agrupación, que no volvió a superar el primer corte hasta el año 2019 con 'Los que no valen ni pa estar escondíos'. La última vez que entró en cuartos de final fue en 2020 con 'Cuéntame qué nos pasó'.

La ficha Localidad: Algeciras. Letra: Agustín Carlos González Galiano Tini, José Rafael Castro Maíllo y Álvaro Castro Gavira. Música: Agustín Carlos González Galiano Tini. Dirección: Francisco García González. Representante legal: Luis Martín Galíndez Tellitu. En 2024: 'No le doy más vueltas que me caliento'.

Comparsa 'Los hijos del Cañaveral'

El cartel de la comparsa 'Los hijos del Cañaveral'.

La comparsa algecireña de José Antonio López Rondón regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras un largo periodo de ausencia. Su última participación fue en el año 2020 con 'El letargo', quedándose muy cerca de entrar en la fase de cuartos de final. Cinco años después, volverá con 'Los hijos del Cañaveral'.

Saldrá a escena ya en la primera función del 23 de enero que, como todas, arranca a las 20:00.

José Antonio López Rondón es una de las figuras más destacadas del Carnaval Especial tanto en comparsas como en chirigotas. Con más de tres décadas de trayectoria, cuenta con innumerables premios en Algeciras y la comarca del Campo de Gibraltar, además de haber superado la primera fase del COAC gaditano en varias ocasiones.

Su primera experiencia en Cádiz fue en el año 1988 como músico de la chirigota 'Aunque no lo puedo ver siempre me acuesto con él'. Al año siguiente, repitió con 'Fite tú qué cuadro'. Posteriormente, también firmó la música de las chirigotas 'Vaya sorpresa' (1996) y 'Quién me iba a decir a mí que yo me iba a vestir de gris' (1998).

Ya en 1995, se estrenaría en la modalidad de comparsas con 'Candilejas'. En 1996, consiguió su primer éxito como autor al pasar a semifinales con 'Jóvenes flamencos'. Con este grupo algecireño mantuvo una trayectoria sostenida en el tiempo con las comparsas 'El anticuario' (1997), 'Cantautores' (semifinalista en 1999), 'Los tratantes' (2000), 'Son del sur' (semifinalista en 2002), 'El expreso de Andalucía' (semifinalista en 2003), 'La voz del corazón' (2005), 'La algarabía' (2006), 'El ermitaño' (2007), 'Los arreglamundos' (2009).

Ya en 2010, pasa a ser el músico de la comparsa de Los Barrios, en donde comienza a tener varios éxitos con 'Los salvapatrias' (cuartofinalista), 'El yerbatero' (cuartofinalista en 2012), 'Ropita tendía' (cuartofinalista en 2013) y 'Los profanos' (cuartofinalista en 2015).

En este 2025, se estrena José Antonio López Molina como autor de la letra. Por trayectoria y calidad, será una de las comparsas a tener en cuenta como candidata para estar en cuartos de final.

La ficha Localidad: Algeciras. Letra: José Antonio López Molina. Música: José Antonio López Rondón. Dirección: José Antonio López Rondón. Representante legal: Ana María Molina Godino. En 2020: 'El letargo'.

Comparsa 'Las costuras del alma'

El cartel de la comparsa 'Las costuras del alma'.

La comparsa de Las Niñas de Tarifa da el salto a Cádiz en este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 tras varios años actuando por los escenarios de los carnavales del Campo de Gibraltar. Su estreno en el COAC gaditano será con 'Las costuras del alma' el jueves 6 de febrero.

Desde la pandemia, esta comparsa ha ido quemando las etapas formativas antes de decidirse a afrontar el reto de subir al escenario del templo de los Ladrillos Coloraos. Así, en 2022 presentó en su localidad la comparsa 'A la sombra'. En 2023, hizo lo propio con 'A tu aire', mientras que en 2024 estuvo presente con 'La coplera'.

La autoría recaerá al completo en Jesús Franco. Su única referencia anterior en Cádiz fue la coautoría de la música de la comparsa tarifeña 'La huella' (2024). En este 2025, también colaborará con parte de la música de la comparsa 'Tocando madera'.

La ficha Localidad: Tarifa. Letra: Jesús Franco Guerrero. Música: Jesús Franco Guerrero. Dirección: Savitri Chablani Fernandes. Representante legal: Savitri Chablani Fernandes. En 2024: 'La coplera' (en Tarifa).

Comparsa 'Los gordos'

La comparsa 'Los gordos'.

La comparsa de Los Barrios estrenará autor en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025. El barbateño José Manuel Cardoso asume la autoría de un grupo ya asentado que ha coqueteado en varias ocasiones con los cuartos de final. Con este conjunto, estará presente en el COAC gaditano con 'Los gordos', que actuará el martes 11 de febrero.

La llegada de Cardoso a este grupo se debe a la salida del mismo de Rafael Velasco, quien ha sido su autor de letra desde el año 2015, cuando compuso el repertorio de 'Los profanos'. Sí se mantiene Daniel López al frente de este proyecto, quien ha sido primero director y posteriormente músico de esta comparsa, que en 2024 no superó la primera fase con 'Momosapiens'.

Esta agrupación ha pasado por varias etapas desde que naciera en 2010 como 'Los salvapatrias', con autoría de Juan Fernández y José Antonio López Rondón, llegando a cuartos de final. Ya en 2012, se unió José Antonio Valdivia Bosch como letrista, sacando las comparsas 'El yerbatero' (cuartofinalista en 2012), 'Ropita tendía' (cuartofinalista en 2013) y 'Los muertos de Rajoy' (2014). Ya desde 2015, Rafael Velasco y Daniel López asumieron el repertorio al completo, entrando en dos ocasiones en cuartos de final ('Los profanos' en 2015 y 'La afición' en 2017).

José Manuel Cardoso regresa a la modalidad de comparsas tras un año de descanso. Su última participación fue en 2023 con 'Los catetos (una comparsa de afuera)' y 'El tranvía'. Su trayectoria como autor arrancó en 2002 con 'Buenas nuevas', trayendo desde Barbate comparsas inolvidables como 'Los licenciados', 'Los fundadores', 'La clase obrera' o 'Los risoterapeutas'. Ya en Cádiz, ha conseguido el segundo premio con 'Los válidos' (2013) y el tercer premio con 'Los hombres de negro' (2014).