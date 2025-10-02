La AGI y AIQBE trabajarán de la mano para asegurar el impulso de la industria verde en el Campo de Gibraltar y Huelva

Las grandes industrias del Campo de Gibraltar y Huelva han formalizado este jueves su nuevo acuerdo de colaboración con el que buscan estrechar lazos y reforzar la coordinación entre los dos principales polos industriales de Andalucía. El pacto contempla trabajar conjuntamente en ámbitos como la seguridad, la energía o la sostenibilidad, además de presentarse como una plataforma común de presión e interlocución ante las administraciones públicas, a modo de lobby.

"Nuestro objetivo es intercambiar información sobre medio ambiente, seguridad y la formación y adquisición de talento, que nos preocupa mucho a ambas asociaciones", ha expresado Antonio Moreno, presidente de honor de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI).

"Es un acuerdo importante porque va a permitir que los dos núcleos más importantes industriales de Andalucía compartamos experiencias y sinergias para que la región crezca industrialmente", ha señalado Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE).

El documento toma la forma de memorando de entendimiento y recoge varias líneas estratégicas que van desde los recursos humanos hasta la política ambiental. No obstante, la pieza central es la interlocución conjunta con las instituciones. Entre sus compromisos figuran reuniones periódicas con los organismos públicos para abordar legislación ambiental, asuntos estratégicos o necesidades de infraestructuras. El acuerdo tendrá vigencia inicial de dos años, prorrogables por periodos equivalentes.

AIQBE y AGI son entidades con un relevante peso en la economía andaluza, al sumar sus empresas asociadas 7.383 puestos de trabajo directos y unos ingresos conjuntos de 25.535 millones de euros. Además, acumularon en 2024 unos impactos económicos de más de 4.000 millones en el caso de la campogibraltareña y de más de 900 millones por parte de la onubense.

Eduardo Villalba, secretario general de la APBA; Rafael Romero, gerente de AIQBE; Inmaculada Olivero, delegada de Industria en Cádiz; Antonio Moreno, presidente de honor de la AGI; Juan del Olmo, presidente de AIQBE; Jorge Paradela, consejero de Industria; Pedro Marín, presidente de Inerco; Lucía Núñez, delegada de Industria de Huelva; Pilar Cañete, secretaria de la AGI; José Javier Alonso, secretario general de Industria y Minas, y Javier Hidalgo, director de desarrollo de negocio de Inerco / E. S.

Energía, un reto compartido

La cuestión energética es una de las principales inquietudes del sector industrial, tanto en lo relativo al precio de la electricidad como a los procesos de electrificación, de especial importancia en ambos polos. Se trata de uno de los primeros asuntos que abordará la nueva alianza.

"Estamos en una transición energética importante y es fundamental aunar esfuerzos y trabajar todos juntos", ha expresado del Olmo. "Esta colaboración nos valdrá para tener más respaldo a la hora de exigir nuestras reivindicaciones para temas de transición energética, que tanto las industrias de Huelva como las del Campo de Gibraltar estamos totalmente alineados y queremos que se nos den herramientas para llegar competitivamente a esos objetivos que todos nos hemos marcado", ha concretado Moreno.

La saturación de la red eléctrica andaluza, con un 93% de los nodos al límite de capacidad, es otra de las trabas que ambos colectivos señalan de manera recurrente, ya que condiciona proyectos de renovables e hidrógeno verde. "Hay proyectos que podemos perder y, aunque parece que ya se está moviendo la inversión en las redes de transporte y distribución, no es algo que se compra en un supermercado en una tarde, tardará mucho y no sabemos si llegaremos a tiempo para retener inversiones", ha manifestado con preocupación el presidente de honor de la AGI.

"El Ministerio de Industria nos aseguró que los proyectos van a llevarse a cabo, pero en Huelva tenemos una problemática adicional, que es la disponibilidad de agua. Hay proyectos de Junta y Gobierno, pero son plazos largos y habrá que buscar soluciones intermedias", ha detallado el máximo responsable de AIQBE.

Refuerzo institucional

La firma del acuerdo ha tenido lugar este jueves en la sede de la Consejería de Industria, Energía y Minas, en Sevilla, en un acto presidido por Jorge Paradela. El consejero ha manifestado su satisfacción por el acuerdo entre ambas asociaciones y ha resaltado que Andalucía "tiene la suerte de tener dos de los mayores polos industriales de España" que evolucionan hacia "una industria nueva basada en las bajas emisiones y en la digitalización".

Paradela ha recordado que la aceleradora de proyectos de la Junta acoge ocho iniciativas impulsadas por empresas asociadas a la AGI y AIQBE, con más de 6.000 millones de inversión. "Nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestra ilusión, impulsar polos industriales y una transformación industrial tan importante como la que representan estas dos asociaciones", ha incidido.

También ha participado en el encuentro Pedro Marín, presidente de Inerco, con el que AGI y AIQBE han firmado un segundo convenio por el que la compañía de ingeniería cederá sus instalaciones a las patronales industriales para la celebración de sus encuentros. "Ambas asociaciones se han caracterizado por darle un impulso muy especial al desarrollo industrial, a la generación de un empleo de valor añadido, tanto en Huelva como en el Campo de Gibraltar, y para nosotros apoyar el acuerdo con la cesión de nuestras instalaciones este tiene un valor simbólico porque Inerco nace y se desarrolla trabajando y apoyando a la industria química de ambos polos", ha agregado Marín.