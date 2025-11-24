Agenda del 25-N en el Campo de Gibraltar: Actos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La ciudadanía del Campo de Gibraltar está llamada a participar este martes, 25 de noviembre, en los actos promovidos por los colectivos sociales y administraciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una lacra que persiste en capas de la sociedad y para la que se requiere de la participación de todos en su detección, denuncia y condena.

Estos son los principales actos programados en las localidades de la comarca:

Algeciras

10:30 - Edificio de los sindicatos. Avenida Fuerzas Armadas. Acto de UGT y CCOO.

- Edificio de los sindicatos. Avenida Fuerzas Armadas. Acto de UGT y CCOO. 11:00 - Mercadillo de Algeciras. La Comisión por los derechos de las mujeres de Algeciras se concentrará y atenderá a las personas que demanden información.

- Mercadillo de Algeciras. La Comisión por los derechos de las mujeres de Algeciras se concentrará y atenderá a las personas que demanden información. 12:00 - Ayuntamiento. Acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

- Ayuntamiento. Acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 12:00 - Plaza Alta. Acto de memoria a las víctimas organizado por Victoria Kent. Las voluntarias de la entidad estarán hasta las 13:00 compartiendo información y entregando un lazo morado a todas las personas que deseen mostrar su apoyo a la causa.

- Plaza Alta. Acto de memoria a las víctimas organizado por Victoria Kent. Las voluntarias de la entidad estarán hasta las 13:00 compartiendo información y entregando un lazo morado a todas las personas que deseen mostrar su apoyo a la causa. 18:30 - Exteriores del Teatro Florida. Concentración de Marea Violeta.

- Exteriores del Teatro Florida. Concentración de Marea Violeta. 20:00 - Teatro Florida. La compañía de teatro La Levantera representa 'Por mí y por todas mis compañeras'.

La Línea

11:00 - Palacio de Congresos. Jornada sobre igualdad para estudiantes de Secundaria.

- Palacio de Congresos. Jornada sobre igualdad para estudiantes de Secundaria. 12:30 - Desde el palacio de Congresos. Marcha cívica de los participantes en la jornada hasta la Plaza de la Iglesia.

San Roque

10:30 - Plaza de las Constituciones. Lectura del manifiesto e izada de bandera con la colaboración de los IES Castilla del Pino, José Cadalso y Sierra Almenara.

- Plaza de las Constituciones. Lectura del manifiesto e izada de bandera con la colaboración de los IES Castilla del Pino, José Cadalso y Sierra Almenara. 11:00 - Teatro Juan Luis Galiardo. Ponencia de la pedagoga experta en género Ana Magallanes, dirigida a los alumnos de 3º, 4º de la ESO y 1º de bachillerato de los institutos de San Roque.

- Teatro Juan Luis Galiardo. Ponencia de la pedagoga experta en género Ana Magallanes, dirigida a los alumnos de 3º, 4º de la ESO y 1º de bachillerato de los institutos de San Roque. 19:00 - Teatro Juan Luis Galiardo. Ponencia de la pedagoga experta en género Ana Magallanes para el público en general.

Los Barrios

12:00 - Paseo de la Constitución. Acto institucional con la participación de los centros educativos del municipio, que presentarán actividades y mensajes de rechazo a la violencia de género.

Tarifa

11:00 - Paseo de La Alameda. Concentración y lectura de manifiesto institucional bajo el lema “Tarifa dice NO a la violencia contra las mujeres”, abierta a toda la ciudadanía.

- Paseo de La Alameda. Concentración y lectura de manifiesto institucional bajo el lema “Tarifa dice NO a la violencia contra las mujeres”, abierta a toda la ciudadanía. 11:30 - Paseo de La Alameda. Acción simbólica “Rompiendo silencios: lo que vivimos, lo que vemos”. Una invitación expresa a que la ciudadanía comparta opiniones en un gran panel instalado en este espacio público.

- Paseo de La Alameda. Acción simbólica “Rompiendo silencios: lo que vivimos, lo que vemos”. Una invitación expresa a que la ciudadanía comparta opiniones en un gran panel instalado en este espacio público. 12:00 - Paseo de La Alameda. El grupo de mayores activos representará los montajes “Juntas” y “Vivas nos queremos”.

Jimena

12:00 - Ayuntamiento. Lectura del manifiesto institucional.

Castellar

12:00 - Ayuntamiento. Lectura del manifiesto institucional.

Tesorillo