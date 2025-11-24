Gastro
Agenda del 25-N en el Campo de Gibraltar: Actos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Los colectivos sociales e instituciones del Campo de Gibraltar programan actividades para concienciar de la necesidad de acabar con esta lacra social

Una performance de Marea Violeta en Algeciras.

La ciudadanía del Campo de Gibraltar está llamada a participar este martes, 25 de noviembre, en los actos promovidos por los colectivos sociales y administraciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una lacra que persiste en capas de la sociedad y para la que se requiere de la participación de todos en su detección, denuncia y condena.

Estos son los principales actos programados en las localidades de la comarca:

Algeciras

  • 10:30 - Edificio de los sindicatos. Avenida Fuerzas Armadas. Acto de UGT y CCOO.
  • 11:00 - Mercadillo de Algeciras. La Comisión por los derechos de las mujeres de Algeciras se concentrará y atenderá a las personas que demanden información.
  • 12:00 - Ayuntamiento. Acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
  • 12:00 - Plaza Alta. Acto de memoria a las víctimas organizado por Victoria Kent. Las voluntarias de la entidad estarán hasta las 13:00 compartiendo información y entregando un lazo morado a todas las personas que deseen mostrar su apoyo a la causa.
  • 18:30 - Exteriores del Teatro Florida. Concentración de Marea Violeta.
  • 20:00 - Teatro Florida. La compañía de teatro La Levantera representa 'Por mí y por todas mis compañeras'.

La Línea

  • 11:00 - Palacio de Congresos. Jornada sobre igualdad para estudiantes de Secundaria.
  • 12:30 - Desde el palacio de Congresos. Marcha cívica de los participantes en la jornada hasta la Plaza de la Iglesia.

San Roque

  • 10:30 - Plaza de las Constituciones. Lectura del manifiesto e izada de bandera con la colaboración de los IES Castilla del Pino, José Cadalso y Sierra Almenara.
  • 11:00 - Teatro Juan Luis Galiardo. Ponencia de la pedagoga experta en género Ana Magallanes, dirigida a los alumnos de 3º, 4º de la ESO y 1º de bachillerato de los institutos de San Roque.
  • 19:00 - Teatro Juan Luis Galiardo. Ponencia de la pedagoga experta en género Ana Magallanes para el público en general.

Los Barrios

  • 12:00 - Paseo de la Constitución. Acto institucional con la participación de los centros educativos del municipio, que presentarán actividades y mensajes de rechazo a la violencia de género.

Tarifa

  • 11:00 - Paseo de La Alameda. Concentración y lectura de manifiesto institucional bajo el lema “Tarifa dice NO a la violencia contra las mujeres”, abierta a toda la ciudadanía.
  • 11:30 - Paseo de La Alameda. Acción simbólica “Rompiendo silencios: lo que vivimos, lo que vemos”. Una invitación expresa a que la ciudadanía comparta opiniones en un gran panel instalado en este espacio público.
  • 12:00 - Paseo de La Alameda. El grupo de mayores activos representará los montajes “Juntas” y “Vivas nos queremos”.

Jimena

  • 12:00 - Ayuntamiento. Lectura del manifiesto institucional.

Castellar

  • 12:00 - Ayuntamiento. Lectura del manifiesto institucional.

Tesorillo

  • 11:00 - Ayuntamiento. Marcha hacia la Plaza de la Constitución. Allí, lectura del manifiesto institucional y actividades de los centros educativos y colectivos sociales.

