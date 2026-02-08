De afortunados.

Con permiso del mal tiempo y de esta temporada inusual concatenada de borrascas con nombre propio por nuestras tierras, que nos han dejado los embalses cubiertos para los próximos dos años, he pensado en todas esas personas y mascotas que, por avatares de la vida, se encuentran en la calle bajo las inclemencias metereológicas. No sabemos lo afortunados que somos en nuestros hogares frente a la situación diaria de supervivencia de los llamados "sin techo". Como dicen los mayores del lugar es de gran pena depender de manos ajenas. Y como dejaba escrito el irrepetible escritor Charles Bukowski: "Cuando estás en la calle es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño".

No olviden coger paraguas, seguirá haciendo falta. O eso dicen.