Los aeropuertos del Campo de Gibraltar. Muchos proyectos y pocas realidades

El Campo de Gibraltar ha sido terreno propicio para la construcción de aeropuertos. A lo largo de la historia contemporánea de esta comarca han existido diversos proyectos y realidades de esta naturaleza. Algunos tuvieron una existencia efímera unida a realidades de mayor envergadura e importancia, como los aeródromos construidos durante la Guerra Civil. Otros fueron construidos en el desarrollo del plan de fortificación de la orilla norte del Estrecho, en plena posguerra española. Otros proyectos ya de mayor importancia se quedaron en solo proyectos por las circunstancias políticas del momento. Se deja al margen de este artículo el aeropuerto de Gibraltar.

El primer y único aeródromo que existió cerca de la Bahía de Algeciras, incluso antes que el aeródromo de Gibraltar que comenzó a construirse en 1938, es el que se denominaba “Aeródromo de Los Barrios”. No fue este el único que existió en el Campo de Gibraltar; en los años 30 existió lo que denominaba un campo de aterrizaje en Tarifa, durante la Guerra Civil existió un aeródromo en la zona de la laguna de la Janda, otro aeródromo en Casasviejas y más tarde, en el contexto de la posguerra española, existió un aeródromo entre Castellar y Jimena denominado “Aeródromo de Hozgarganta”. Ya en plena Dictadura franquista hubo serios proyectos de construir un aeropuerto en Los Barrios. Cronológicamente paramos este recorrido en los años 60 del siglo XX, dejando de lado algunos proyectos bastante increíbles como un intento de construir un aeropuerto en la zona de la Atunara (por parte de las autoridades militares) o los avanzados proyectos emanados ya en los años 70 del mismo siglo de construcción de un aeropuerto en la comarca.

Campo de Vuelo de Guadacorte

Los primeros escarceos de la aviación en la comarca de la aviación lo encontramos en el denominado “Campo de Vuelo de Guadacorte”. En este lugar se situaron los pioneros de la aviación, se trataba de un pequeño campo de vuelo, auspiciado por la comunidad inglesa, emparentada con la aristocracia y la alta burguesía de la comarca, y fue de las primeras escuelas de aviación instalada en España. Pertenecía a la Sociedad de Fomento, cuya sede estaba instalada en el Casino Municipal de Algeciras (edificio El Kursaal), junto al Hotel Cristina.

Además de las prácticas de nuevos pilotos en estas instalaciones, se realizaron exhibiciones acrobáticas ante numeroso público. La tribuna contaba con locales para refrigerios. Eran muchos los habitantes de la zona que se desplazaban al recinto de Guadacorte para ver estas demostraciones acrobáticas, incluso se establecían servicios especiales de trenes entre Algeciras y Los Barrios para asistir a estos acontecimientos.

El campo de aterrizaje de Tarifa y el aeródromo provisional de Tarifa

En el verano de 1930 ya aparecen menciones al campo de aterrizaje de Tarifa. Fue un campo de aterrizaje efímero que no tuvo apenas repercusiones, hoy lo podemos situar en la zona de la vega de Tarifa.

Ya en el contexto de la Guerra Civil, aunque no en el término municipal de Tarifa, pero sí con esa denominación, se encontraba el denominado aeródromo provisional de Tarifa, situado en el término municipal de Vejer de la Frontera, a 13 kms de este pueblo.

Su situación exacta era dentro de la laguna de la Janda, a 700 metros de la carretera, a mitad de camino entre Vejer y la aldea de Facinas. Frente al aeródromo la carretera atravesaba una zona de arbolado de unos 6 kms.

El aeródromo de la Vega de Tarifa. Década de 1930.

El viento dominante era sin duda el levante, y solo se podía utilizar los meses de verano ya que el resto del año estaba totalmente anegado. Solo existía un teléfono provisional en una pequeña casa situada en la carretera de Cádiz a Algeciras, en el punto de arranque del camino de acceso al Campo que comunicaba con Tarifa. La energía eléctrica se llevaba desde la Barca de Vejer. Los oficiales se alojaban en dos fondas en Vejer y Tarifa, la tropa igualmente se alojaba en Vejer con espacio para 60 hombres y en Tarifa con espacio para 500.

Las unidades que podían usarlo eran los Breguets XIX. Aunque son bastante explícitos los informes de los jefes de unidades en su uso, “solo utilizable para caso fortuito o pequeñas unidades”.

El Aeródromo de Los Barrios

Desde los primeros meses de la Guerra Civil funcionaba en Los Barrios el denominado “Aeródromo de Los Barrios”, estaba situado a dos kilómetros y medio al sureste de Los Barrios, contiguo a la antigua carretera a Algeciras y cerca de unos 600 metros de la Estación de Ferrocarril de Los Barrios, en la margen del río Palmones.

Se trataba de un aeródromo bastante rudimentario, carecía de hangares para alojamiento de aparatos, no existía depósito de combustible, ni refugios, ni edificios, ni barracones, no había polvorín, ni torre de mando y la energía eléctrica que no existía podría llevarse de Los Barrios si era necesario ampliar el aeródromo, cosa que no se hizo en la época, entre otras cosas porque la única ampliación posible era hacia el norte una faja de 200 metros, pero la zona era muy encharcable, aunque se estudio la posibilidad con piedra firme de las canteras de Algeciras. Era, según los jefes de las unidades excesivamente blando en épocas de lluvias, lo que lo inutiliza durante gran número de días.

Localización del aeródromo de Los Barrios.

Con unas dimensiones de tan solo 1.140 metros de largo, no dejaba de ser un aeródromo para su uso durante la guerra civil. Los informes hablan de que su principal defecto era que con lluvias persistentes el terreno se ponía fangoso y se llegaban a formar charcos, además de los vientos dominantes, sobre todo el levante.

Los únicos edificios habitables eran varios Cortijos que sirvieron de alojamiento para la tropa, aunque también puntualmente se alojaron en locales de Los Barrios. Los oficiales se alojaban en una pequeña fonda en Los Barrios y en varios hoteles de Algeciras.

Joaquín García Morato en sus memorias cita el uso que su escuadrilla de Fiats hizo del aeródromo de Los Barrios. O José Larios en sus memorias de un piloto de caza cuenta como alguna vez durante la guerra llegaba con su Junker Ju 52/3m de bombardeo al aeródromo de Los Barrios para visitar a su familia residente en la comarca.

Serviría bastantes veces como escala para el paso desde la península al norte de Marruecos, como un vuelo de García Morato del 3 de septiembre de 1936 que efectuó una parada en Los Barrios, con el siguiente itinerario de Sevilla a Algeciras y el día siguiente, el día 4 de Algeciras a Tetuán en avioneta.

Un papel de más relieve en el contexto de la guerra es el que jugó este aeródromo en enero de 1937, ya desde el 14 de enero, desde Los Barrios saldría la escuadrilla de Fiats con ordenes de vigilancia y protección de las columnas que iban avanzando hacia Estepona.

El 17 de enero varios Fiats de la escuadrilla saldrían desde Los Barrios hacia Sevilla, pasando por Tarifa y Vejer

A primeros de febrero de 1937 la escuadrilla de Fiats haría patrullas de vigilancia y protección de los Breguets en el avance de columnas franquistas por la serranía de Ronda y la zona de Ojén.

El aeródromo de Hozgarganta

Enmarcado en las obras de organización defensiva y ofensiva en el área del Estrecho de Gibraltar, efectuadas desde mayo de 1939, con la mano de obra de unos 30.000 prisioneros republicanos, dentro de las obras de fortificación y artillado del Estrecho, debemos incluir el aeródromo de Hozgarganta, situado en el término municipal de Jimena de la Frontera. Fue denominado oficialmente Aeródromo provisional de Hozgarganta.

Su construcción data de junio de 1940, por lo que no existía durante la Guerra Civil. Estaba situado a unos 10 Km. de distancia de Jimena, entre el río Hozgarganta y la carretera Algeciras Jimena. Ya en 1940 se construyeron 3 Barracones para alojamiento de tropa de 4x8 metros, en los cortijos próximos y en febrero de 1943 se montó otro barracón de 30x5 metros. Para facilitar las comunicaciones por carretera fueron construidas o reparadas por prisioneros republicanos la carretera de la Almoraima a San Roque y el camino de San Martín de Tesorillo a la general Cádiz- Málaga, saliendo por el puente del río Guadiaro que también fue reconstruido en 1941.

Era una zona que tenía teléfono instalado en el campo con la centralita en la Almoraima, se pudo construir un pozo con un caudal de 5.000 litros de agua diarios, y en cuanto a energía eléctrica pasaba una línea de alta a 5 kms.

Con unas dimensiones de 1.300 por 600 metros tenía los pequeños obstáculos de los montes colindantes que, aunque no muy altos encallaban la entrada haciéndola un poco dificultosa, también era azotado por las nieblas cuando había levante en el estrecho. El suelo de las pistas de arenisca, aunque muy duro en verano y blando en tiempos de lluvia no se encharcaba con facilidad.

La orientación desde el aire no tenía muchas dificultades, la vega del río Hozgarganta, entre la carretera de Jimena y el ferrocarril más próximo a la estación de Castellar. Evidentemente el punto de referencia era el ferrocarril de Algeciras a Ronda, a la derecha del mismo entre la estación de Castellar y Jimena, que distaban 4 y 12 kms respectivamente. Las señales estaban marcadas en el campo de vuelo. El aeródromo continuó como provisional al menos hasta mayo de 1955, comenzando su devolución a los propietarios de los terrenos en marzo de 1957.

El proyecto de Aeropuerto de Algeciras

Desde los primeros meses de 1958, las autoridades del Campo de Gibraltar se plantearon la construcción de un aeropuerto civil en la comarca. Así se elevó al gobierno y de este plan solo se aprobó en consejo de gobierno lo que se consideró más prioritario para el estado, quedando el de Algeciras (como así se denominaba, aunque estaba en el término de Los Barrios) para ser incluido en una segunda fase que no se llegó a materializar.

En 1958 es gobernador militar del Campo de Gibraltar Camilo Menéndez Tolosa, hombre con gran poder en el aparato del estado franquista, llegando a ser Ministro del Ejercito desde 1964 a 1969, en un gabinete que pivotaba entre el vicepresidente del gobierno y jefe del Alto Estado Mayor, Agustín Muñoz Grande, el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella y Carrero Blanco como Subsecretario de la Presidencia. Su interés por la construcción del aeropuerto en terrenos de la comarca se acrecentó al comenzar Gibraltar las obras de mejora y ampliación de su aeropuerto (construido en 1938, en plena Guerra Civil), al lado del denominado Campo Militar Español.

El proyecto de aeropuerto de Algeciras (1958).

Observando el desarrollo del aeropuerto de Gibraltar, se planteó junto al alcalde de Algeciras, Rafael López Correa, la posibilidad de construir un aeropuerto a seis kilómetros de distancia de Algeciras en un recodo del río Palmones, con pista total de 1.500 metros, lo que permitía contar con 1.380 metros de pista útil, que con más de 30 metros de anchura, estando presupuestado en 6 millones de pesetas la obra completa.

Se trataba de una ubicación parecida a la que había tenido el aeródromo de Los Barrios durante la Guerra Civil.

Otro argumento que se utilizó para presionar el ministro del Aire, José Rodríguez y Díaz de Lecea a Carrero Blanco a través de las informaciones del Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, fue la de intentar terminar con la dependencia económica de la comarca con Gibraltar, en la que la construcción del aeropuerto sería muy importante ya que daría trabajo a un buen número de obreros. La situación en la comarca se había agravado ya que la fábrica “Armstrong S.A.”, una de las principales y escasa industrias de la comarca, especializada en la transformación del corcho, había cerrado por falta de negocio quedando sin trabajo centenares de obreros.