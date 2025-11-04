La Aemet activa el aviso naranja por lluvias intensas en el Campo de Gibraltar este miércoles, 5 de noviembre.

El Campo de Gibraltar se prepara para una tarde pasada por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 5 de noviembre, el aviso naranja por lluvias intensas en la comarca, especialmente en el área del Estrecho, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora.

En términos prácticos, esto significa que podría caer la misma cantidad de agua que suele registrarse en varios días, pero concentrada en apenas sesenta minutos, con el consiguiente riesgo de inundaciones puntuales o problemas de drenaje en zonas urbanas.

El aviso estará vigente entre las 16:00 y las 21:59, coincidiendo con el paso de un frente asociado a una vaguada atlántica que cruzará el suroeste peninsular. Según el organismo estatal, el fenómeno afectará a buena parte de Andalucía occidental, pero será especialmente notable en el Campo de Gibraltar y el Estrecho, donde también se ha emitido un aviso amarillo por tormentas, sin descartar rachas fuertes de viento y posibles tornados aislados.

Durante el episodio, el viento rolará a poniente, y las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con máximas de 23 grados y mínimas de 16.

La Aemet prevé que el episodio sea tan intenso como breve. A partir del jueves 6, la situación meteorológica se estabilizará con el regreso de los cielos despejados, el sol y un ambiente otoñal templado, propio de estas fechas.

En resumen, el miércoles dejará un susto meteorológico de pocas horas, antes de que el Campo de Gibraltar recupere la calma habitual del otoño andaluz.