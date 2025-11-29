La AEGC reclama la restitución del OCON Sur y la declaración del litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad

La decisión de la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado de instar al Gobierno al regreso de OCON Sur ha reactivado el debate sobre la seguridad en el litoral andaluz y el combate contra el narcotráfico. La propuesta, presentada por el Grupo Popular, coincide —según la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)— con una reclamación reiterada que la organización profesional lleva años trasladando al Ministerio del Interior.

AEGC recuerda que el ministro Fernando Grande-Marlaska decidió en 2022 desmantelar esta unidad operativa que actuaba en Cádiz, Huelva, Málaga, Almería y el curso del Guadalquivir. La asociación sostiene que “con los actuales efectivos en estas provincias es imposible dar respuesta a todas las necesidades de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y contra las mafias del tráfico de personas”.

“Fue un despropósito”

La organización insiste en que OCON Sur había resultado “muy efectivo” en el cerco a los grupos criminales que operan en el Estrecho y en la costa andaluza. Su desaparición —aseguran— ha permitido un “retroceso” en la presión policial y ha generado “una sensación de mayor impunidad entre los narcos”, incrementando el riesgo para los guardias civiles destinados en la zona.

AEGC subraya que sus demandas no están aisladas. Recuerdan que una delegación de la asociación, junto con representantes del sindicato policial CEP, expuso esta problemática ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuyo informe final incluyó la recomendación de recuperar OCON Sur y de avanzar en el reconocimiento de profesión de riesgo y consideración de autoridad para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Apoyo, zonas especiales y más seguridad

Además del restablecimiento de OCON Sur, la AEGC exige que todo el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir sean declarados Zona de Especial Singularidad, lo que permitiría aumentar medios, incentivos y protección para los agentes.

“La labor de los guardias civiles que han sufrido bajas, heridos y agresiones a manos de estas mafias justifica plenamente estas peticiones”, afirma la asociación, que lamenta que el Gobierno y los senadores socialistas votaran en contra de la iniciativa en la Cámara Alta.

Aun así, la AEGC confía en que la situación pueda cambiar: “Esperamos que más pronto que tarde se revise la decisión y se devuelvan a los compañeros las herramientas necesarias para trabajar con seguridad y eficacia”.