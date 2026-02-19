Adelante Andalucía reclama un tranvía metropolitano para el Campo de Gibraltar

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este jueves la puesta en marcha de un tranvía metropolitano para la Bahía de Algeciras con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir el tráfico por carretera y avanzar hacia un modelo más sostenible en el Campo de Gibraltar. La propuesta forma parte de la agenda política que la formación quiere situar en el centro del debate de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Durante su visita a la ciudad, García ha calificado además de “falta de respeto y auténtico insulto” la exclusión de La Línea de la Concepción del estudio de viabilidad para la futura conexión ferroviaria entre la bahía de Algeciras y Málaga. “No puede ser que haya determinadas zonas de Andalucía que siempre sean tratadas como ciudadanía de tercera. Eso se tiene que acabar”, ha denunciado.

El dirigente andalucista ha subrayado la importancia estratégica del Campo de Gibraltar, tanto por población como por actividad económica, y ha defendido que una infraestructura ferroviaria moderna es clave para su desarrollo. “Estamos hablando de más de 300.000 personas, de un PIB enorme, de miles de trabajadores y trabajadoras de multitud de industrias y de la necesidad urgente de descongestionar las carreteras”, ha señalado.

García ha insistido en que el proyecto debe abordarse también desde una perspectiva ambiental y de salud pública: “También hablamos de una cuestión ecologista, de salud y de medio ambiente. Es fundamental que todas las administraciones, me da igual el color político, lleguen a un acuerdo cuanto antes para poner un tranvía que una Algeciras, las barriadas de San Roque y La Línea”.

Llamamiento a todos los partidos

El portavoz de Adelante Andalucía ha hecho un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas para que adquieran un compromiso firme con esta reivindicación histórica. “Es imprescindible que todos los partidos se mojen y asuman un compromiso claro para resolver el problema histórico de la falta de tren que sufre el Campo de Gibraltar”.

José Ignacio García se encuentra este jueves en la comarca desarrollando una intensa agenda de trabajo, con reuniones con colectivos sociales y profesionales. La jornada culminará esta tarde con la participación en una asamblea abierta de precampaña en La Línea.

Preguntado por los periodistas sobre la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para impulsar un frente común de las izquierdas frente a Vox, García ha evitado entrar en ese debate y ha asegurado que, por ahora, “estamos centrados en Andalucía”.