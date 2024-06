Acerinox ratifica el convenio, paga la nómina de junio y comenzará la negociación del ERTE el próximo martes

Los Barrios/El comité de empresa de Acerinox ratificó este martes la propuesta para el IV Convenio Colectivo de la fábrica de Palmones (Los Barrios), aprobada por los trabajadores en la votación celebrada el 20 de junio después de 136 días de huelga. Este paso permitió a la compañía hacer efectiva la nómina de junio, según lo acordado con la plantilla.

La ratificación la realizaron las secciones sindicales de USO, UGT, CCOO y Coordinadora de Trabajadores del Acero. Es decir, los miembros del sindicato ATA y dos independientes no sólo no lo hicieron, sino que abandonaron la reunión a la que había sido citados por la empresa.

La firma definitiva del convenio colectivo se llevará a cabo el día próximo lunes 1 de julio en la cede de la Junta de Andalucía en Sevilla. Al día siguiente está previsto el comienzo de la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que como está reconocido en la propuesta se llevará a cabo en las mismas condiciones del anterior (85 %). El texto de la propuesta recoge la necesidad de aplicarlo para paliar el impacto económico del parón de la fábrica y la consiguiente pérdida de clientes. “Al reanudarse la actividad después de la desconvocatoria de la huelga, las partes se comprometen a iniciar el periodo de negociación de un ERTE en las mismas condiciones económicas para los trabajadores que el ERTE 15/2022, con el compromiso de las partes de prorrogar el ERTE siempre que concurran las causas que lo originaron".

El portavoz de ATA, José Antonio Gómez Valencia, justificó así que su sindicato se levantará de la mesa durante la cita con la compañía. "Hemos decidido salir de la reunión, abandonarla, puesto que nosotros no hemos llevado a votación ninguna propuesta", explicó Gómez, que entiende que son los sindicatos que hicieron valer su mayoría "para echar a un lado al comité de huelga en la negociación en la Junta de Andalucía y después llevar la propuesta a votación" los que tienen que ratificar el acuerdo y firmarlo. "Desconvocamos la huelga porque así nos lo pidió la plantilla, respetamos la mayoría que pedía entrar a trabajar ya y así lo hicimos, pero de ahí a que tengamos que ratificar la propuesta que trajeron ellos, no estamos de acuerdo y por eso abandonamos la reunión". "No hemos sido los únicos, de hecho el compañero Alberto Padilla tampoco asistió y los dos compañeros que están en el proceso de hacerse independientes también, la abandonaron".

Acerinox Europa ha anunciado a la plantilla que, tras el pago de la nómina de junio, la paga de beneficios se cobrará el día 2 de julio aunque no estará actualizada aún con el incremento pactado del 3,1% de revisión salarial. En la segunda semana de julio está prevista la paga de atrasos correspondiente al año 2023, con una revisión salarial del 3,1%, así como la parte de actualización de la paga de beneficios del 2023 y la paga de atrasos correspondiente al año 2024, con una revisión salarial de un 2,75% una vez regularizado el año 2023. La paga extra de julio se abonará el 15 de julio.