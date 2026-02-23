El Campo de Gibraltar redujo sus accidentes laborales a 3.267 en 2025, casi nueve al día, con aumento de los graves

La siniestralidad laboral se redujo en 2025 en el Campo de Gibraltar. En la comarca se produjeron 3.267 accidentes, casi nueve al día, lo que supone 87 menos (-2,59%) respecto al año anterior. Sin embargo, los graves crecieron hasta 21, casi el doble que en 2024.

El informe de siniestralidad laboral elaborado por CCOO con datos de la Consejería de Empleo situó a Algeciras como la población con mayor número de accidentes, con 1.482, un 13,5% menos que el año anterior. Estos datos la sitúan también como el municipio que más redujo su este tipo de incidentes en términos absolutos. De esos, seis fueron graves, cuatro más que en 2024, y el resto leves.

San Roque quedó como el segundo municipio con más accidentes, con 612, 99 más que el año anterior, el mayor incremento comarcal. De ellos, cuatro fueron graves. En cuanto a Los Barrios, incrementó la siniestralidad en 40 siniestros, con un total de 543, de los cuales hubo tres graves y uno mortal.

La Línea incrementó su balance de accidentes en 21, con 362 en total. De ellos, uno tuvo consecuencias mortales y otros tres fueron calificados como graves. Tarifa, por su parte, cerró 2025 con 172 accidentes, tres más que el año anterior, con cuatro graves.

Jimena de la Frontera, que también incluye datos de San Martín del Tesorillo fue el segundo municipio con mayor reducción de accidentes, con diez menos, quedando en 73 y ninguno grave. Caso parecido para Castellar de la Frontera, que experimentó 23, todos ellos leves.

Por géneros, el 78% de los accidentes laborales, 2.556, correspondieron a hombres, mientras que el 22% restante, 711, los sufrieron mujeres. Además, en total, 329 se produjeron de camino al puesto de trabajo (in itinere), casi el 10% del total, cifras semejantes a ejercicios anteriores.

“Pese al pequeño descenso registrado, consideramos como muy preocupante el volumen de siniestralidad que vienen padeciendo nuestra comarca, y que sitúa en una media de nueve accidentes laborales diarios y de casi dos graves al mes; sin olvidar las dos vidas perdidas en el tajo durante ese ejercicio”, advirtió la secretaria comarcal de Salud Laboral de CCOO, Susana de la Losa.

Para CCOO estos datos ponen de manifiesto una realidad en la resulta imprescindible incrementar la actividad inspectora en lo que a cumplimiento por parte de las empresas de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales se refiere. “Vamos a continuar percutiendo en la necesidad de perseguir las malas prácticas de aquellas empresas que, despreciando la salud y la vida de sus plantillas, pretenden hacer caja con la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y realizan una competencia desleal para con aquellas que sí que cumplen con la Ley”, sentenció de la Losa.