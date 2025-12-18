Un accidente en la entrada a Algeciras colapsa la A-7 desde San Roque

Un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la entrada de Algeciras en torno a las 18:00 de este miércoles ha provocado un nuevo colapso de la A-7, con retenciones que se extienden desde la salida hacia San Roque.

El siniestro se ha producido en el acceso a Algeciras, a la altura de la antigua Celupal, y se han visto implicados dos turismos en un choque por alcance.

La incidencia ha generado importantes problemas de circulación, afectando de forma directa a uno de los principales accesos a la ciudad y obligando a los conductores a soportar largas esperas en una tarde de compras navideñas. El tráfico ha quedado prácticamente paralizado durante varios tramos, complicando la movilidad en una franja horaria de gran afluencia.

Efectivos de seguridad y mantenimiento viario trabajan en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible.