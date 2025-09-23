La ablación por radiofrecuencia reduce el riesgo de cáncer en pacientes con esófago de Barrett

La ablación por radiofrecuencia con el sistema Barrx, guiada por endoscopia, es una técnica mínimamente invasiva que permite tratar de forma precisa diversas enfermedades de la mucosa del tubo digestivo. Mediante este procedimiento, se utiliza energía térmica controlada para eliminar de forma selectiva áreas de tejido enfermo en esta delicada zona del organismo.

Para su aplicación, se realiza una endoscopia digestiva alta o baja, dependiendo de donde se halle la lesión. De este modo, se puede visualizar directamente la zona a tratar y aplicar la ablación con gran precisión. El paciente suele estar sedado de forma consciente o bajo anestesia suave, lo que permite realizar la intervención con comodidad y sin dolor. Durante la endoscopia, se introduce el dispositivo Barrx a través del endoscopio hasta alcanzar la zona afectada. Una vez en contacto con la mucosa, se aplica energía de radiofrecuencia en pulsos breves y controlados, produciendo una ablación uniforme del tejido alterado.

La zona tratada suele regenerarse en pocas semanas con mucosa normal, sin displasia ni signos de enfermedad previa. El doctor Manuel de Sola, Jefe de Departamento de Digestivo en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, destaca que, “si bien el uso más conocido de esta técnica está en el tratamiento del esófago de Barrett con displasia, una lesión precancerosa que puede evolucionar a adenocarcinoma si no se trata, esta tecnología ha demostrado ser también eficaz en casos de proctitis actínica (inflamación crónica del recto que genera sangrado y molestias persistentes) y de ectasia vascular antral gástrica (GAVE) o “estómago en sandía”, causa relevante de anemia por sangrado digestivo crónica”.

Así, la ablación por radiofrecuencia logra, según señala el facultativo, “tasas de curación del 90% o superiores en casos seleccionados de Esófago de Barrett con displasia”. Del mismo modo, en patologías como la proctitis actínica o el GAVE, se observa una mejoría clínica significativa, con reducción del sagrado, necesidad transfusional y síntomas digestivos. El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar cuenta en este momento con la exclusividad en la aplicación de esta técnica. Entre los principales beneficios de este procedimiento se encuentran “el ser una intervención de tipo ambulatorio y mínimamente invasivo, la alta eficacia en la eliminación de lesiones precancerosas y sangrantes”, el “bajo riesgo de complicaciones”, una “recuperación rápida y sin necesidad de cirugía” y una “aplicación controlada que preserva el tejido sano”, indica el doctor De Sola.