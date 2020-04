El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que el Ayuntamiento va a poner en marcha trece medidas para la reactivación de la economía con motivo de la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus) y la consiguiente declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España. Las medidas van dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas como a autónomos del municipio.

Estas normativas se enmarcan en la estrategia y el nuevo eslogan del mandato: no dejar a nadie atrás, con un plan de reactivación económica, con medidas de no recoger ingresos de estas familias afectadas, eliminando tasas municipales.

Algunas de estas 13 normas de este plan de reactivación económica son de carácter anual, y el propio alcalde anuncia que en el mes de junio “veremos la realidad existente y podremos planear un segundo plan de reactivación económica para el segundo semestre del año”

Ruiz Boix traslada un mensaje para los autónomos: "El programa de ayuda económica familiar está abierto a todas las personas, incluidas las que tengan ingresos bajos", por lo que anima a que soliciten la ayuda para no dejar a a nadie atrás.

Así, el Ayuntamiento modificará la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias de Autotaxis y demás vehículos de alquiler para que los adjudicatarios del municipio (existen un total de 52 placas de taxi) no tengan que hacer frente a la Tasa correspondiente a la revisión anual.

Además, anuncia Ruiz Boix que el Ayuntamiento modificará la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulante para que los adjudicatarios de licencias concedidas para la venta ambulante, tanto en el mercadillo de San Roque como en las barriadas (más de 200 puestos), no tengan que hacer frente a las mismas durante un año.

Igualmente, se modificará la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por Utilización de Puestos de Venta en el Mercado Municipal de Abastos, para que los adjudicatarios de puestos en los mercados municipales no tengan que hacer frente a la misma durante un año.

También se harán las modificaciones necesarias para que los adjudicatarios de las concesiones de quioscos en el municipio no tengan que hacer frente al canon correspondiente a los mismos durante un año.

Anunció el alcalde la reducción en un 50% del canon anual correspondiente a la concesión del Campo de Golf San Roque Club, siempre que el adjudicatario mantenga la plantilla de personal en el mismo número de trabajadores existente en febrero de 2020.

El Ayuntamiento hará las modificaciones necesarias para reducir en un 50% el canon anual correspondiente a las concesiones de las cafeterías existentes en la Alameda Alfonso XII y en el edificio Diego Salinas, siempre que los adjudicatarios mantengan las plantillas de personal en el mismo número de trabajadores existente en febrero de 2020.

Se reducirá en un 50% el canon anual correspondiente a las concesiones de los chiringuitos existentes en el municipio, siempre que los adjudicatarios mantengan las plantillas de personal en el mismo número de trabajadores existente en junio de 2019.

El Ayuntamiento modificará la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase para que todas las actividades comerciales que requieran de un vado permanente de vehículos o de tránsito queden exoneradas del pago de la tasa durante un año.

También será alterada la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por tramitación de las licencias de Apertura de Establecimiento para eximir de la misma a las aperturas de nuevas actividades generadoras de empleo que se realicen durante el ejercicio 2020.

También, la Tasa por Licencias Urbanísticas exigidas por la Legislación del Suelo y Ordenación Urbana se bonificará en un 95% las licencias correspondientes a obras nuevas y obras de acondicionamiento de locales de menos de 600 metros cuadrados destinados a actividades generadoras de empleo, que se tramiten durante 2020.

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San Roque (EMROQUE) eximirá a los arrendatarios de locales comerciales que hayan tenido que suspender su actividad debido al Estado de Alarma, del pago de las rentas durante dicho periodo de cierre, previa solicitud por parte delos interesados.

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento de San Roque mantendrá la gratuidad de la ocupación de la vía pública con terrazas, mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos , que fue aprobada en el ejercicio 2011, con la supresión de la Ordenanza Fiscal que regulaba dicha Tasa.

Por último, Ruiz Boix especifica que el Consistorio modificará los plazos de los fraccionamientos ya concedidos, retrasando las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo, de modo que la próxima cuota a cargar será la del mes de junio, y añadiendo dos últimas cuotas al final del fraccionamiento.

El estado de alarma ha supuesto la paralización de las actividades económicas desarrolladas por muchas empresas y autónomos, lo que en la práctica ha supuesto que no se haya devengado el hecho imponible de algunos de los ingresos tributarios y de derecho público que liquida el Ayuntamiento, al no haberse producido la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que afectaban o beneficiaban de modo particular al obligado tributario.

Dicha circunstancia se produce igualmente en el caso de las concesiones administrativas, habiendo tenido los concesionarios que paralizar su actividad económica, por lo que se considera necesario el reducir el canon que los mismos pagan.