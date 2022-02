Un vídeo muestra el acoso de una patrullera de la Royal Navy a otra de Aduanas cuando ayudaba a un velero

Una grabación de vídeo pone en evidencia la peligrosa maniobra de acoso que una embarcación de la Royal Navy (RN) llevó a cabo el pasado día 2 de febrero contra una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), a la que embistió de forma intencionada cuando prestaba apoyo a un velero que había quedado a la deriva en aguas próximas a Gibraltar.

El vídeo, grabado desde la embarcación de Aduanas y al que ha tenido acceso Europa Sur, muestra la llegada de la lancha militar británica al lugar donde ya se hallaba la embarcación de Aduanas junto al velero, el Spetes, que había realizado una llamada de auxilio tras quedarse sin gobierno en aguas circundantes al Peñón.

Tras un breve cruce de palabras entre las dos tripulaciones, se observa cómo la lancha de la RN se interpone entre el velero y la patrullera del SVA, a la que embiste de forma intencionada y temeraria. De fondo, se escucha gritar en español al patrón de velero: “¡Tenemos problemas. Este no es el sitio para arreglarlo!”. “Tenemos avería en el motor y hemos llamado Salvamento Marítimo. Les hemos visto a ustedes y es para que lo notifiquen”, afirma a renglón seguido dirigiéndose a los agentes de Aduanas, que le habían preguntado qué le ocurría.

“Vamos a ayudarnos, tío. Échale un cable tú”, se oye decir a uno de los agentes españoles tras la primera embestida. “Señores, nos estáis poniendo en peligro”, advierte a continuación

Mientras tanto, ajenos a esta conversación y obviando la situación del velero, la patrulla de la RN golpea en repetidas ocasiones al barco de Aduanas. “Vamos a ayudarnos, tío. Échale un cable tú”, se oye decir a uno de los agentes españoles tras la primera embestida. “Señores, nos estáis poniendo en peligro”, advierte a continuación.

En la siguiente secuencia se ve ya cómo la lancha de la RN se ha interpuesto por completo entre el velero y el patrullero de Aduanas tras abrirse paso a golpes contra este último. “Dame en el pie y ya verás”, se oye decir a un agente español que se hallaba de pie, a estribor.

La escena se prolonga durante aproximadamente un minuto, con las dos patrulleras a escasos centímetros una de la otra, hasta que la de Aduanas acelera y abandona el lugar, en las inmediaciones de Punta Europa. Según el relato aportado por fuentes oficiales y recabado por Europa Sur, poco después llegó la Salvamar Denébola, barco de Salvamento Marítimo, para prestar auxilio al Spetes, al que pudo remolcar finalmente hasta el Puerto de Algeciras.

El mismo día 2, tan solo unas horas después, cuatro embarcaciones pertenecientes al Gobierno de Gibraltar y a la Royal Navy hostigaron al buque oceanográfico español Francisco de Paula Navarro, dependiente del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

El acoso al buque español (de 30,46 metros de eslora y usado para campañas de investigación marina) se produjo más allá de las tres millas de distancia desde el Peñón, fuera de la zona de aguas en litigio que Gibraltar se atribuye como propias. El Francisco de Paula Navarro navegaba claramente hacia el Mediterráneo cuando fue sometido a dichas maniobras de acoso.

Ejercicios de tiro sin aviso

El tercero de los incidentes registrados se produjo el viernes, día 4. El centro de coordinación de Tarifa Tráfico de Salvamento Marítimo advirtió sobre las 11:20 que el HMS Pursuer, un buque escuela británico con base en Gibraltar, estaba haciendo ejercicios de tiro a unas cinco millas al Este de Punta Europa, en unas coordenadas de jurisdicción española y a más de tres millas de distancia de las aguas circundantes al Peñón.

La Guardia Civil activó a la patrullera del Servicio Marítimo Cartuja 21 y confirmó que el buque se encontraba en el lugar y estaba realizando algún tipo de prácticas, porque habían avistado el lanzamiento de una bengala. A la llegada de la patrullera del Instituto Armado, el HMS Pursuer puso rumbo al puerto de la colonia.

La Capitanía Marítima de Algeciras no tuvo conocimiento previo de dichos ejercicios, puesto que no habían sido comunicados por los cauces establecidos en el capítulo 5 del convenio internacional Solas. Es decir, no se advirtió ni por Navtex ni por el tradicional aviso a los navegantes. En su lugar, el HMS Pursuer ocupó el canal 10 de VHF asignado a Tarifa Tráfico para advertir en inglés que se alejasen a los buques próximos a la zona.

En estas comunicaciones al margen del canal establecido, se pudo oír de fondo el uso de algún arma de fuego, sin que haya trascendido si se trataba de fuego real o fogueo. Sea como fuere, las ráfagas efectuadas fueron perfectamente audibles por el canal 10.

Gibrexit sin acuerdo

Esta concatenación de hostilidades coincidieron con el final, el pasado día 2, de la quinta ronda de negociación entre la UE y Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar tras el Brexit, cerrada sin acuerdo ni avances en las principales materias de fricción: el control policial en el puerto y el aeropuerto, la expedición de visados, la gestión medioambiental, cuestiones fiscales y el papel del Tribunal de Justicia Europeo como órgano superior.

Este encallamiento de la negociación ha provocado que los próximos contactos se prevean ya en el mes de marzo, si bien todas las partes se marcaron como objetivo lograr un acuerdo antes de la Semana Santa.