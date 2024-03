El PP de Málaga lleva hasta Algeciras su propuesta para reclamar al Gobierno central el tren de la Costa del Sol

El PP de Málaga lleva hasta la provincia de Cádiz su propuesta para reclamar al Gobierno central que impulse el tren de la Costa del Sol hasta Algeciras por considerar que se trata de una infraestructura "a todas luces necesaria para garantizar el desarrollo de una de las zonas más pujantes y con mayor proyección de crecimiento del país".

Los presidentes del PP malagueño y gaditano, Patricia Navarro y Bruno García, junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han señalado la "urgencia" de instar al Gobierno central a que dote de una partida presupuestaria suficiente para esta iniciativa.

El secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, ha destacado que es "clave" empezar ya a planificar esta infraestructura ferroviaria "que lleva cinco años ausente de la lista de proyectos prioritarios del Gobierno, pese a que el ministro popular de Fomento Íñigo de la Serna dejó planteadas y estudiadas en 2018 dos alternativas de trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Ambiental Inicial".

Los populares han apuntado que se lleva hablando de esta infraestructura desde 1979, por lo que el PP llevará iniciativas a los ayuntamientos, las diputaciones, el Parlamento andaluz y el Congreso.

El PP malagueño también reclama la suspensión temporal del peaje mientras se materializa el tren de la costa hasta Algeciras, marco en el que ha indicado que el Gobierno bonificará el 75% de las autopistas gallegas AP-9 y AP-53 dentro del acuerdo entre PSOE y BNG para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.

"En la Costa del Sol se discrimina a los vecinos y visitantes de todos los municipios donde no llega el Cercanías, tanto por no tener tren, como por verse obligados a usar el peaje en muchas ocasiones y no tener acceso a la medida de gratuidad en el billete de la que disfrutan los municipios donde sí llega la infraestructura ferroviaria", han destacado.