Muere Juan Lara Gómez, el guardia civil valiente que fue pionero de la lucha contra el narcotráfico

Ocurrió tres meses después de la Ryder Cup de Valderrama cuyo plan de seguridad había codirigido como jefe de la Comandancia de Algeciras. Aquel teniente coronel nacido en Tesorillo estaba sentado en una mesa de debate, organizada por la Coordinadora Alternativas, con motivo de las I Jornadas Comarcales sobre la Droga. Junto a él había representantes de las madres contra la droga, la judicatura, la Policía Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la prensa. "Admito, de entrada, la corrupción en mi unidad. Admito que hay corruptos", dijo aquel tesorillero que no era consciente del revuelo que se iba a formar en toda España y de que, por mucho que sus palabras levantaran ampollas en el momento, acabarían por provocar un cambio en la lucha contra el narcotráfico. Aquel guardia civil valiente se llamaba Juan Lara Gómez y, siendo ya coronel, ha fallecido a los 76 años en Jerez de la Frontera.

Lara estuvo al mando de la Comandancia de Algeciras en dos etapas, de 1989 a 1991 y de 1996 a 1998, años muy complicados en los que la heroína mataba a muchos jóvenes del Campo de Gibraltar, ataviadas con pañuelos verdes se habían levantado las primeras madres para denunciar a los narcotraficantes, las lanchas con tabaco circulaban entre Gibraltar y La Línea sin parar, el hachís llevaba desde Marruecos y cada vez llegaban más pateras con cientos de inmigrantes por el Estrecho.

En aquel tiempo se ocupó además de dirigir a la Guardia Civil en un momento delicado, los disturbios del llamado conflicto del cable, que enfrentó a muchos ciudadanos de Tarifa con la empresa Red Eléctrica cuando esta anunció su proyecto de instalar un cable de alta tensión para conectar España y Francia con Marruecos.

"Me incorporé a Algeciras un Día de Los Inocentes. Me hacía ilusión también, porque soy de San Martín del Tesorillo, el pueblo de las naranjas. Las introdujeron los propios valencianos. De ahí salí a los quince años para ingresar en Valdemoro (un centro de formación de la Benemérita). A lo que iba: me encontré con una ciudad totalmente diferentes y con problemas muy graves en 1989: la droga entraba ya masivamente y la inmigración, que comenzaba. Eran las primeras pateras, que se llaman así porque eran unas barcas planas que usaban para cazar patos en sus países de origen, y empezaron a entrar. Era un servicio es, doloroso humanitariamente: si te caías o te tiraban entre Algeciras y Tarifa las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas por las corrientes y los acantilados. En fin, una tragedia humana", explicaba en una entrevista publicada por Diario de Jerez en 2009.

La denuncia sobre la existencia de agentes corruptos llegó después de que Lara diera un vuelco a las relaciones de la Guardia Civil con las asociaciones contra la droga. Fue en julio de 1996 cuando se sentó pro primera vez con sus representantes y escuchó sus inquietudes, sobre todo planteadas desde el malestar que había por los escasos resultados policiales obtenidos a raíz de las denuncias que realizaban acerca de puntos de venta de droga y actividades relacionadas con el narcotráfico. Todo aquello cambió desde entonces.

Casado y con cuatro hijos, pasó a la reserva activa de la Guardia Civil en 2007. Atrás quedó una larga trayectoria de servicio en el cuerpo (donde ingresó con 15 años como guardia), cinco al mando de la 2ª Compañía, la de Jerez; y dos misiones internacionales de la ONU en El Salvador y Guatemala. Él se consideraba un "jerezano del Tesorillo" y sobre todo, un gran aficionado al "flamenco, la Feria y El Rocío". "Me dejaba mis vacaciones todos los años para esas fiestas", recordaba. Siempre vinculado a Tesorillo, en 1997 fue pregonero de la Feria del municipio, entonces perteneciente a Jimena.

En una extensa trayectoria, fue además capitán jefe de la Compañía de Jerez, comandante segundo jefe de la Comandancia de Cádiz y coronel jefe del servicio de Acuartelamientos de la Dirección General de la Guardia Civil.

"La tentación siempre es muy grande, pero la honradez está demostrada en Algeciras. Cuando alguien se sale del tiesto se le detiene, y se le pone a disposición de la autoridad judicial y, si no tenemos pruebas para hacerlo, ya me encargaba de amargarle la vida. A mí me costó un grave problema, no con mis jefes ni con el gobernador civil, hacer unas declaraciones en que admitía que podía haber algún corrupto en el cuerpo. Incluso las asociaciones antidroga se me echaron encima por eso (era el año 1991). Pero eso de la corrupción era y es, el 0,001% del cuerpo, donde hay 72.000 personas. Y en un colectivo tan grande puede haber manzanas podridas", recordaba.