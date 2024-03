Landaluce reclama a Marlaska la recuperación del OCON-Sur

El senador del PP por Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la recuperación del OCON-Sur "para combatir el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y el crimen organizado" que golpea al Campo de Gibraltar.

Landaluce ha preguntado a Marlaska "cuándo tiene previsto restablecer el OCON-Sur" y "hacerlo con garantías plenas, invirtiendo en medios humanos, medios materiales y en investigación". El senador popular ha reclamado una batería de medidas "para evitar que más guardias civiles sean asesinados por el narco".

Landaluce ha urgido al titular de Interior que considere cuanto antes a la provincia de Cádiz y, en especial a la comarca del Campo de Gibraltar "como zona de especial singularidad" y que "trabaje para proteger a quienes nos protegen y dar más seguridad al Campo de Gibraltar".

El senador del PP en la provincia ha reivindicado al Ejecutivo que aplique "de una vez por todas" el plan integral para el Campo de Gibraltar y que "reconozca como profesión de riesgo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil". "En Barbate, todavía la Guardia Civil y los vecinos esperan al presidente Pedro Sánchez. La humanidad nunca se debe de perder", ha espetado.

Landaluce ha demandado al ministro que reconozca como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y que hable con los ministerios de Justicia y Hacienda para que "valoren adecuadamente" a los jueces, fiscales y funcionarios de vigilancia aduanera.

El alcalde de Algeciras plantea cambios en las leyes para elevar las penas para los delitos contra la salud pública o por el uso de armas o por las narcogasolineras.

En este contexto, el dirigente del PP critica que horas antes que los narcos asesinasen a los dos guardias civiles, "el ministro Marlaska aseguró durante un acto en Algeciras que el operativo existente es el adecuado y es más que suficiente". A su parecer, estas declaraciones de Marlaska no pudieron ser "más desafortunadas" con todas las patrulleras averiadas. "Aún no se ha retractado y, además, no se puede pasar página de la desgracia de Barbate sin que haya habido ni explicaciones, ni responsabilidades y, ni siquiera, medidas urgentes para evitar que vuelva a ocurrir".