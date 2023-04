Las huelgas en la Justicia amenazan con paralizar los juzgados del Campo de Gibraltar

"No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los ministerios de Justicia y Hacienda , a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones.

Grande-Marlaska y Nieto, cara y cruz ante las huelgas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su confianza en que las huelgas de jueces y fiscales "sean compatibles con la prestación de un servicio público tan necesario e imprescindible". No obstante, evitó adelantar cuál será la posición del Ejecutivo en la mesa negociadora.

Según Marlaska, la posición del Gobierno en relación a estas posibles huelgas "debe ser de un compromiso de todos los funcionarios en un servicio tan importante y relevante como la Justicia y que, evidentemente, pueda seguir funcionando y que no se distorsione el normal servicio público, independientemente del legítimo ejercicio de los derechos que los sindicatos de la Administración de Justicia entiendan oportunos".

"Incapacidad del Gobierno"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha indicado este lunes que la huelga convocada de jueces y fiscales evidencia "la incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para "solucionar cualquier tema".

"Cuando se gestiona tan mal una crisis como la ha gestionado el Gobierno de España, cuando se actúa tan de espalda a la realidad como lo está haciendo el Gobierno de España, cuando se ningunea sistemáticamente a las personas que plantean necesidades, que proponen asuntos, que requieren atención y que requieren inversión, pues el resultado es este”, ha afirmado Nieto.

"Cuando no te escuchan, la única forma es la posición firme que supone la huelga", ha precisado, para después añadir que, personalmente, a él no le gusta: "No creo que sea lo importante, yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo porque estamos tratando de defender lo que quieren los letrados, lo que quieren los funcionarios y ahora lo que quieren los jueces y los fiscales y a mí me preocupa muchísimo lo que necesitan los ciudadanos, lo que necesita el justiciable y creo que casi nadie se está acordando de esa parte".