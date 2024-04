La Junta invertirá 42 millones para las sedes judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado de las inversiones provistas para las sedes judiciales del Campo de Gibraltar. Así, ha anunciado una inversión total de 42 millones, repartidas en los 25 millones ya anunciados para los juzgados de Algeciras, diez para la sede judicial de La Línea y otros siete para la de San Roque.

En la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, donde PP, PSOE y Vox habían planteado un debate agrupado sobre la situación de la Justicia e infraestructuras judiciales en la comarca, Nieto ha recordado que los tres partidos judiciales del Campo de Gibraltar más el de Barbate, tienen que dar servicio a casi 313.000 personas y supone que por ese nivel de población se convierten en uno de los grandes núcleos de población a los que hay que atender en el conjunto de Andalucía.

Nieto ha hecho referencia a una nueva sede en La Línea que también se licitará en este ejercicio 2024, así como la sede judicial de San Roque, que, según ha explicado, en este momento se está negociando con la forma de realización con el Ayuntamiento y también va a suponer una "mejora considerable" del espacio judicial en el que se desarrolla.

En cuanto a los juzgados de Algeciras, ha indicado que está "en una situación de deterioro muy importante que requieren actuaciones también importantes a la altura de ese espacio con la mayor urgencia posible". Por ello, ha asegurado que se licitará a lo largo de este año 2024.

Nieto ha insistido en la creación del primer Tribunal de Instancia, recordando que el Ministerio de Justicia "por boca de su ministro trasladó que la Ley de Eficiencia Organizativa estará aprobada con total seguridad antes de que acabe este año 2024", por lo que se le ha pedido que se comprometa el Ministerio. "La Junta de Andalucía da el primer paso ofreciendo ese acuerdo al Ministerio de Justicia y confiamos en que el Ministerio de Justicia responda también cumpliendo la parte que le corresponde y aportando la parte que sólo él puede aportar, la aprobación de la ley, el marco legislativo y los refuerzos que considere oportunos", ha manifestado Nieto.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, ha pedido al consejero "fecha de inicio de obras, consignación presupuestaria y rigor", después de achacarle que no había dicho "nada nuevo", así como "no asumir responsabilidades y mirar siempre al Gobierno de España". Así, ha llegado a decirle que arrojara "valentía" y a cuestionar que no sabía si el consejero "dormiría tranquilo". "No he dicho en mi intervención, en ningún momento, nada, no he hecho ni un solo reproche al Gobierno de España. Yo quiero llegar a acuerdos con el Gobierno de España para mejorar las condiciones del servicio de justicia en el Campo Gibraltar y en Barbate, porque me preocupa", le ha contestado el consejero, que tras recordar que los problemas judiciales "no se han producido en esta legislatura o en la anterior", ha insistido en que lo que quiere es "arreglar los problemas" porque no tiene sentido estar arrojándose a ver quién estuvo más tiempo.

Nieto ha concluido afirmando que "las cosas van bien" con el proyecto de la nueva sede en Algeciras, que es "complejísimo porque supone construir en el mismo lugar en el que hoy hay una sede judicial, manteniendo abierto el servicio". Así, ha señalado que "se ha hecho un estudio geológico detallado, se ha conseguido certificar que se puede construir manteniendo abierto el servicio, manteniendo la seguridad del resto de las instalaciones y que por fin Algeciras tenga las sedes judiciales que merecen sus habitantes" para no estar "soportando unas condiciones de prestación del servicio de justicia que no se merecen" y que espera, según ha señalado, "que dentro de muy poco se pueda corregir".