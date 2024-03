La Junta insiste en que las obras de la nueva sede judicial de Algeciras comenzarán antes de acabar 2024

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha mostrado su confianza en que "antes de acabar este año" puedan iniciarse las obras de la nueva sede judicial en Algeciras, una vez que concluya la elaboración del proyecto de ejecución.

De esta forma lo ha manifestado el consejero en respuesta a una pregunta oral en comisión formulada por el grupo socialista en el Parlamento andaluz relativa a la situación de los juzgados de Marzales, un edificio que Nieto ha reconocido se encuentra "en mal estado".

"Antes de que acabe este año confío en que recibamos de manera ya inminente el proyecto de ejecución, porque si no, no se puede hacer. Créame, que a mí me gustaría empezar mañana pero necesitamos tener el proyecto de ejecución, licitar la obra, adjudicar la obra y que se inicie", ha expresado el consejero sobre las obras de la futura sede judicial. A este respecto, ha aseverado que "en este proceso ya me hubiera gustado a mí que todo el mundo en los últimos años hubiese hecho lo que se está haciendo ahora en relación a Algeciras".

Sobre el proyecto, Nieto ha recordado que con esta nueva sede se pasará de 890 metros "que en este momento están en uso en la avenida Virgen del Carmen" a un nuevo edificio de 12.600 metros cuadrados, donde estará "toda la jurisdicción penal" de esta ciudad.

En respuesta parlamentaria, ha hecho alusión a "la complejidad" de esta obra, ya que hay que "derruir el actual edificio y construir el definitivo". "Una obra compleja, en la que hemos tenido que hacer un particular cuidado en la aseguración del suelo y en la garantía de que ese suelo aguanta una obra de esas características", según el consejero, para lo cual ya cuentan con un informe que lo avala.

Así, ha detallado que una vez esté la obra de este nuevo edificio finalizadas, todas las sedes judiciales se trasladarán a esta ubicación, iniciándose entonces "una rehabilitación integral del edificio de la avenida de la Constitución".

Cabe recordar que la nueva sede se construirá en la parcela de la avenida Virgen del Carmen, que actualmente ocupa la Sección Séptima de la Audiencia Provincial y multiplicará por cinco su capacidad, según el diseño previsto, organizado como una agrupación de tres piezas transversales con una altura de tres plantas, que en uno de los edificios se elevará hasta seis. Con ello se cubren las necesidades actuales, pero también contará con espacio suficiente para nuevos órganos que se puedan crear en un futuro en el partido judicial.

La superficie construida prevista es de 12.692,70 metros cuadrados, destinados a albergar la Sección séptima de la Audiencia Provincial, siete juzgados de Instrucción, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, seis juzgados de lo Penal, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado de Guardia, la Fiscalía de Área, el Juzgado y Fiscalía de Menores, la Clínica Médico-Forense y los Servicios Comunes Procesales.