Juanma Moreno ensalza en Dubái el corredor de hidrógeno verde entre Algeciras y Róterdam

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado este sábado, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Campo Climático, COP28, que se celebra en Dubái, por situar a Andalucía como "potencia" en Europa de producción de hidrógeno verde, una energía limpia que abre además una oportunidad de "reindustrialización".

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en un acto con el director del área de Hidrógeno de Cepsa a nivel nacional, Joaquín Rodríguez Jadraque, en el que se ha presentado, en el marco de la COP28, el proyecto Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor de Europa, impulsado por la empresa.

"España y Andalucía están posicionadas de una manera excepcional para convertirse en las nuevas potencias energéticas en Europa", según Moreno, quien ha destacado que de la mano de Cepsa, también se hará el primer corredor de hidrógeno verde de Europa entre los puertos de Algeciras y Róterdam.

El presidente ha explicado que, desde el puerto de Algeciras, que es el más eficiente de la Unión Europea y el quinto en competitividad marítima del continente, se va a transportar el también conocido como "amoniaco verde" producido en Andalucía hasta el puerto de Róterdam para abastecer de energía limpia a los grandes centros industriales.

Juanma Moreno ha añadido que, además del Valle Andaluz del hidrógeno verde, hay otros nueve proyectos relacionados con esta tecnología y que están a punto de hacerse realidad. Supondrán una inversión global de 1.842 millones y la creación de más de 6.000 empleos.

En total, según ha precisado, junto con los 3.000 millones del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado por Cepsa, en Andalucía se están movilizando casi 5.000 millones de euros para desarrollar una tecnología puntera. En este punto, ha valorado la colaboración público-privada para hacer posible estos proyectos.

Juanma Moreno ha recordado además que su Gobierno ha impulsado la alianza andaluza por el hidrógeno verde, un espacio de colaboración en el que se han integrado más de 150 entidades y que ya trabaja en el diseño de una hoja de ruta, con objetivos y pautas en el horizonte 2030.

Ha apuntado además que en la Formación Profesional se crearán plazas para la cualificación de jóvenes en este nuevo campo del hidrógeno verde y las energías renovables.

Asimismo, ha considerado fundamental que, cuanto antes, se implemente el Perte del hidrógeno verde por parte del Gobierno de España, para dotar de mecanismos de financiación a todas estas iniciativas, "porque no hay tiempo que perder, el progreso no espera y hay muchos competidores". En su opinión, España y Andalucía tienen una enorme oportunidad de reindustrializar el país a través de la energía limpia, "que nos da soberanía, estabilidad y seguridad energética". "Esta oportunidad no podemos perderla", según ha sentenciado Moreno.

Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

Según la información facilitada por Cepsa y publicada en su momento por Europa Sur, con la puesta en marcha del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el proyecto más ambicioso de hidrógeno renovable de España y Europa, se evitará la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 al año, lo que permitirá acelerar la transición ecológica y conseguir una mayor independencia energética, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su agenda 2030 de Naciones Unidas.

A través de dos centros, ubicados en San Roque y Palos de la Frontera, el compromiso de Cepsa es tener una capacidad total de 2GW de electrolisis, o lo que es lo mismo, la generación de un total de 300.000 toneladas de hidrógeno verde en Andalucía.

El hidrógeno verde electrolítico es un vector energético capaz de almacenar y transportar energía procedente de energías renovables, tales como la solar, hidráulica o eólica. El hidrógeno verde electrolítico se produce a través del proceso de la electrólisis, mediante el cual el hidrógeno se separa de la molécula del agua utilizando electricidad procedente de fuentes renovables, consiguiendo una energía verde y limpia de emisiones de CO2.