Juanma Moreno, en la COP28: "Necesitamos que el planeta nos atienda"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha iniciado este viernes su visita de trabajo a la Conferencia de la ONU sobre el Clima de la ONU (COP28) que esta edición se está celebrando en Dubái, en Emiratos Árabes. En su primera comparecencia, Moreno ha alzado la voz para insistir en la necesidad de ayudar a regiones como Andalucía para luchar contra el calentamiento global: "Necesitamos que el planeta nos atienda", ha afirmado.

Andalucía es una de las regiones más sensibles a los cambios de clima en Europa y por ello, el líder andaluz se ha desplazado a la cumbre, también en calidad de vicepresidente del Comité de las Regiones (CDR), para defender la necesidad de reconocer la "singularidad" climática de la comunidad autónoma andaluza. "La UE tiene que comprender nuestra singularidad climática. Cada vez tenemos un clima más seco y más cálido y eso está limitando nuestro crecimiento, desarrollo y progreso económico y social. Y eso lo hemos venido a trasladar aquí" ha argumentado.

En este sentido, Moreno ha querido dar relevancia a que a través del CDR haya una "mini cumbre" del clima en el ámbito local y autonómico, algo fundamental porque, al final, es en el ámbito regional donde están las competencias para intentar trabajar en la gran tarea de la lucha contra el cambio climático. Y es que según Moreno es fundamental "la cercanía de los municipios y regiones para hacer pedagogía en la ciudadanía en relación con el cambio climático".

Desde Andalucía se defiende que es el momento de dar más protagonismo a las entidades locales en la lucha contra el cambio climático: "Los gobiernos locales y regionales son los más cercanos, tenemos la capacidad primero de hacer esa pedagogía, generar esa sensibilidad y luego de ser esos grandes operadores, los que ejecutamos esos proyectos, pero necesitamos asistencia técnica en muchos de los casos y recursos propios financieros".

La gestión de fondos directos para parar el calentamiento global es una de las prioridades del Ejecutivo de la Junta, ya que "desde lo local podemos hacer lo global". "Creo que hasta ahora los Estados han jugado un papel muy importante, y deben de seguir jugándolo, pero para la consecución de los objetivos, si no participan los ayuntamientos va a ser difícil que los cumplamos", ha señalado.

Juanma Moreno ha destacado el alto nivel de sensibilización de los andaluces ante el reto ambiental y por eso ha resaltado que "Andalucía ha demostrado con creces que tiene un enorme compromiso en la lucha contra el cambio climático". "Somos la comunidad que tiene el mayor presupuesto en materia de sostenibilidad, con un incremento por encima del 50%, llegando a casi los 1.000 millones en política de sostenibilidad", ha agregado.

Presentamos una importante iniciativa de sensibilización en la #COP28 de Dubái: #MapaClimaAND. Una herramienta con la que se podrá consultar cómo afecta el cambio climático en cada municipio. La implicación de la sociedad es clave.#Andalucía sigue tomando la iniciativa. pic.twitter.com/xpSg9bA5L7 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 8, 2023

Una de las medidas estrella para elevar ese nivel de compromiso de la ciudadanía con la lucha contra el calentamiento global se ha puesto en marcha este viernes. Y es que Moreno ha anunciado en Dubái que la web Mapa Clima, una herramienta, que ya habló en la COP27 de Egipto, con lo que cualquier andaluz podrá consultar "toda la información relacionada con el cambio climático". "Uno en su pueblo, por muy pequeño que sea, puede ver qué temperatura ha tenido en los años anteriores, cuánto ha llovido, si ha habido noches tropicales, si ha habido días que han superado los 40 grados… En definitiva puede tener toda la información para que pueda ver año tras año cómo está cambiando el clima de su localidad", ha explicado.

Energías renovables e hidrógeno verde

Asimismo, el presidente de la Junta ha puesto de manifiesto con un par de cifras la importancia de las energías renovables en la comunidad andaluza. Ha afirmado que "el 20% de los proyectos" relacionados con las energías renovables en España los está atrayendo Andalucía, así como que la región consume "por encima del 62% energía renovable. Estos datos sorprenden a países muy avanzados".

En este punto, ha hecho referencia al proyecto que está sobre la mesa desde 2019 relacionado con el hidrógeno verde. Mañana sábado mantendrá en este cumbre una reunión con Cepsa y otras empresas relacionadas con este energía. "Queremos crear un gran hub de hidrógeno verde, que va a suponer una potentísima inversión de distintas empresas, en torno a los 5.000 millones en el eje Algeciras-Huelva y en el nosotros queremos ser líderes en Europa, no sólo en producción de energía renovable fotovoltaica o eólica, sino también en hidrógeno verde", ha confesado.

Para el presidente de la Junta este proyecto supone "un gran objetivo estratégico que nos puede convertir en líderes en el ámbito tecnológico, de vanguardia en producción de energía limpia, con todo lo que ello genera para que la industria se asiente". Para ello "se necesita energía, estabilidad energética y que sea competitiva. Y eso nosotros lo podemos ofrecer".

Albergar una COP

Otro de los objetivos del presidente de la Junta es poder acoger dentro de un tres años una COP, ya que las dos próximas ediciones están ya comprometidas, así que aspira a albergar la COP31 si el Gobierno de España así lo estima: "Andalucía, por sus singularidades climáticas, es una de las regiones más vulnerables de Europa es muy buen escaparate para que, primero, compruebe cómo el cambio climático también está afectando a occidente y en este caso a un territorio de Europa como es Andalucía; y en segundo lugar porque tenemos una fuerte conciencia y sensibilidad".

Moreno ha destacado que en Andalucía "tenemos una enorme experiencia y capacidad para albergar eventos de esta naturaleza como Eurocopas, Latin Grammys... No puede ser 29 y 30, pero la 31, aunque yo no sea el presidente de los andaluces, me gustaría, porque sería bueno para Andalucía, para España y para la COP", ha afirmado.