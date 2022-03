Las empresas de servicios del Puerto denuncian amenazas de los piquetes y daños en los camiones

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) ha denunciado este martes la existencia de coacciones, amenazas y daños materiales hacia los trabajadores y empresas del transporte que el lunes retomaron su actividad por parte de un sector de los camioneros que permanecen en paro patronal.

El presidente de Aesba, Manuel Piedra, ha relatado a Europa Sur que desde el domingo, cuando anunciaron su intención de volver a la actividad tras dos semanas sin salir a la carretera, comenzaron a producirse incidentes que han escalado hasta materializarse en las últimas horas en daños hacia los camiones, principalmente neumáticos rajados y lunas rotas, y en alguna sede de sus compañías asociadas.

"Es intolerable. A una de nuestras empresas le han rajado 42 neumáticos dejando inmovilizados varios de sus camiones. Al coste que supone cambiarlos, de unos 350 euros por unidad, se suma el tiempo en que esa empresa no dispone de parte de su flota", ha lamentado Piedra.

Aesba ha agregado que en la compañía Ematra, en el Cortijo Real, se lanzaron varias botellas con mechas (cócteles molotov) con la intención de incendiar los camiones. Afortunadamente, relata Piedra, la situación quedó controlada aunque en ese momento había personal dentro del recinto. "De haber impactado contra alguien estaríamos hoy hablando de daños personales muy serios", agrega el presidente de las compañías de servicios. Estos hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación.

Piedra apunta que en el interior del Puerto de Algeciras, donde la actividad tiende poco a poco a la normalización, no existen problemas porque hay custodia de la Guardia Civil. "El problema se encuentra fuera del Puerto. Cuando los camiones permanecen en sus sedes, en sus naves, en los polígonos o en las áreas de servicio. Los ataques van desde comentarios y amenazas de una parte de camioneros hacia los transportistas que trabajan hasta los daños en la flota y las sedes", ha comentado Piedra.

Algunas de las empresas asociadas a Aesba y de otras organizaciones empresariales del sector logístico que han vuelto a trabajar esta semana han comenzado a contratar seguridad privada para vigilar sus instalaciones por el temor a que estos episodios de vandalismo "vayan a más".

El presidente de Aesba reclama a los integrantes de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, que agrupa a autónomos y pymes, que condene estos hechos y se desmarque de cualquier tipo de violencia para defender sus intereses. "No es tolerable. Entendemos el fondo de las reclamaciones. Pero no podemos seguir acumulando pérdidas y falta de facturación. Es muy doloroso que solo exista el derecho al paro y no al trabajo. La Plataforma Nacional debe condenar y desmarcarse de estas situaciones", ha demandado Piedra.

Aesba insta a que se alcance un acuerdo con el sector del transporte que permanece en paro, pendiente de una nueva reunión con el Gobierno, para evitar males mayores. Mientras tanto, Aesba calcula que entre el 14 de marzo y el 27, las dos semanas en las que la actividad logística cayó a mínimos en todo el país, las empresas de servicios del Puerto algecireño han dejado de facturar en torno a un millón de euros.

El pasado viernes, el sector patronal representado en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) alcanzó un acuerdo con el Gobierno consistente en la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Un pacto que la Plataforma Nacional, que no participó en estas negociaciones, rechaza. Desde el lunes, la división en el sector ha quedado en evidencia con la vuelta al trabajo de las empresas y asalariados mientras que pymes y autónomos se mantienen sin actividad.