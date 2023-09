“¿Gibraltar español? Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos afectados por el Brexit”

La entrevista se realiza en un bar de la zona baja de Algeciras, tranquilo aún a última hora de la mañana. Llega a la presidencia de la Mancomunidad a propuesta del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce: “Mi jefe”.

-En su discurso de toma de posesión tuvo palabras de elogio para su antecesor, el socialista Juan Lozano. Ha tenido un traspaso de poderes pacífico.

-Ha sido un traspaso de poderes no solo pacífico, sino muy amable por su parte. Se lo agradecí públicamente y también personalmente. Hemos tenido muchas oportunidades para hablar y dialogar este verano, aparte de que tenemos buena relación porque éramos compañeros en el Ayuntamiento de Algeciras. Me ha puesto las cosas fáciles.

-Menos fácil se lo ha puesto otro socialista, Juan Carlos Ruiz Boix. alcalde de San Roque y diputado.

-Ruiz Boix ha sido un poco la piedrecilla en el zapato de este verano y de estos últimos días. Cada uno tiene una forma de hacer política. Yo he pedido respeto porque creo que es la base de cualquier relación. Somos ocho ayuntamientos y 34 vocales en la Junta de Comarca y hemos tenido que estar llamándonos constantemente, preguntando y adaptándonos estos últimos meses. Y eso que era agosto, nada fácil para la administración. Pero ha llegado septiembre y se ha constituido la Junta de Comarca. Más vale tarde que nunca.

"Se han dado unos pasos muy importantes que han conllevado que la situación económica de la Mancomunidad haya mejorado"

-¿Cómo se ha encontrado el estado de cuentas de la Mancomunidad? ¿Es sostenible hoy en día?

-Estoy poniéndome al día de la situación. No es sólo la situación de la institución en sí, sino también de Arcgisa, la empresa de servicios. Sé que en los últimos cuatro años se ha hecho un plan de ajuste bastante serio que tiene que seguir. Y, lógicamente, una deuda no se quita en dos días. Los temas económicos no se solucionan de una forma rápida, pero sé que se han dado unos pasos muy importantes que han conllevado que la situación haya mejorado.

-Juan Franco, alcalde de La Línea, aventuró en su discurso en el Pleno que va a haber que tomar decisiones duras. ¿A qué se refería? ¿Va a subir la factura del agua?

-Es un tema importante, pero no podemos enfocarlo en que vamos a hacer una subida importante del agua, porque eso, dicho así, parece que llegamos y la primera medida que tomamos es subir los precios. En Arcgisa vamos a seguir en la política de planificación y estabilización de precios. Lo primero que vamos a poner en marcha es un plan estratégico, que se efectuará para ver las subidas tarifarias necesarias, pero, en todo caso, la previsión es estabilizarlas en el entorno del IPC y poco más. Hay muchas ciudades que han anunciado ya subidas del 30 o 40 por ciento debido a los incrementos de los costes energéticos, por ejemplo. Ese no va a ser el caso de Arcgisa o de la Mancomunidad, que va a llevar a cabo un trabajo de planificación, como ha estado haciendo.

-¿La recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos también se encarecerá?

-Sobre los residuos urbanos hay una nueva ley que obliga a la modificación de las tasas porque impone un impuesto que prácticamente duplica el coste del tratamiento de los residuos. Este no es un tema nuestro, es un tema a nivel nacional que ha aprobado el Gobierno de España. Por lo tanto, debemos aplicarlo sí o sí. Lo sorprendente es que no se aprobara a primeros de año, que es como debía haberse hecho, y, al final, nos toca a nosotros hacer los deberes. Eran fechas muy electorales...

-¿Quiere decir que al PSOE le pareció impopular hacerlo antes de las elecciones municipales y aplazó la decisión?

-Se quedó sobre la mesa y ahora tenemos que aplicarla. (Hace una pausa y sonríe) Pero bueno, hay que hacerlo y recibiremos críticas... Me sonrío porque antes de asumir el cargo ya me habían criticado veladamente, insinuando que nuestra llegada iba a suponer un incremento en las tasas y en los impuestos.

"A ninguno le gusta subir la factura del agua porque no es una medida popular, pero es necesaria y, además, obligatoria"

-¿Por parte de quién?

-Lo dijeron en el Pleno de constitución de la Mancomunidad. Me he sonreído por eso, porque se sabe que esa medida iba a llegar y los ayuntamientos son conscientes. A ninguno le gusta subir la factura del agua porque no es una medida popular, pero es necesaria y, además, obligatoria. Ahora parece que la llegada del PP a la Mancomunidad de la mano de los 100% estaba vinculada a la subida del agua, como si ese fuera el primer paso del acuerdo de gobierno. Defenderemos la subida y se informará debidamente a la ciudadanía. La sequía que estamos viviendo, además, supone un incremento significativo de los costes para el tratamiento, potabilización y distribución. No hay más que observar los problemas que estamos teniendo con las concentraciones de hierro y manganeso. A pesar de eso, la intención del nuevo gobierno es aprobar subidas en el entorno del IPC, que en ningún caso supongan duplicar o multiplicar los costes del recibo del agua, como está ocurriendo en otras ciudades. Y en el tema de los residuos no hay que olvidar que existe un servicio totalmente nuevo que es el de recogida de orgánica y, por lo tanto, supone también un incremento de costes porque es una línea de recogida y tratamiento distinta.

-¿Se aprobarán restricciones en el abastecimiento de agua a partir de octubre, al término del año hidrológico?

-Ya hemos mantenido algunas reuniones a ese respecto, concretamente en el Ayuntamiento de Algeciras, porque nos preocupa muchísimo la situación que se presenta complicada. La Junta de Andalucía ha establecido una serie de pautas que, cuanto antes empecemos a aplicarlas, mejor. Vamos a tener más conciencia y, si la situación no cambia, pues evidentemente habrá que tomar medidas más severas, entre las cuales están las restricciones.

-¿Cuál es la deuda de los ayuntamientos con la Mancomunidad? ¿Están todos al día en el pago de sus cuotas?

-Es una situación bastante compleja. Siempre ha sido una situación bastante difícil por la situación que atraviesa cada ayuntamiento. Es verdad que, en estos últimos cuatro años, la casa se ha sometido a un plan de ajuste económico bastante importante y los ayuntamientos han estado a la altura cuando se ha requerido el pago de la cuota y, además, aumentada para poder poner un punto y aparte a la situación. Los ayuntamientos han respondido de una forma muy positiva y por eso la situación económica, sin ser boyante, que nunca lo va a ser porque ningún ayuntamiento está en una situación brillante, se ha estabilizado con unas cuotas municipales más acordes a lo que había antes.

"Arcgisa es una empresa que parece que es la más oscura y la que tiene más déficit del mundo. No es el caso"

-¿Arcgisa está saneada?

-¿Económicamente? Sí, bueno. Arcgisa es una empresa que parece que es la más oscura y la que tiene más déficit del mundo. No es el caso. Me consta que también se han hecho buenos planes de ajuste a nivel interno que están consiguiendo que su situación sea lo más estable posible.

-En 38 años de historia de la Mancomunidad, usted es la segunda mujer en ocupar la presidencia tras Isabel Beneroso. Y los últimos cinco presidentes, de Algeciras.

-Bueno, eso depende de las cuotas de cada municipio y de los resultados en las elecciones municipales. Este mandato es fruto de un pacto del PP con los partidos 100% de La Línea, Los Barrios y San Roque.

"En deuda con Landaluce debemos sentirnos todos los que somos y hemos sido miembros de su equipo"

-La Presidencia recae en el PP, pero La Línea está en la sala de máquinas. En el reparto de funciones que han pactado, el poder económico, la batuta, la fontanería es para el partido de Juan Franco.

-Juan Franco ha hecho un buen trabajo estos cuatro años atrás, me consta. Y en los cuatro años que vienen espero que siga siendo igual porque ha funcionado muy bien ese pacto entre las distintas fuerzas políticas que han gobernado la Mancomunidad. Con consenso se llega a todo y cualquier decisión importante debe ser tomada conjuntamente. Hemos empezado trabajando codo con codo con la intención, por supuesto, de seguir haciéndolo.

-Tuvo palabras de agradecimiento en su toma de posesión hacia José Ignacio Landaluce, quien, doy por hecho, le propuso como presidenta de la Mancomunidad. ¿Se siente usted en deuda con con él?

-Creo que en deuda debemos sentirnos todos los que somos y hemos sido miembros de su equipo. En mi caso, fue él en 2011 quien me propuso entrar a colaborar en la gestión pública. Es un trabajo que me apasiona. Estoy feliz porque llegar aquí es un reconocimiento a un trabajo de 12 años, un trabajo que he tenido la oportunidad de desarrollar muy cerca de la figura del alcalde, trabajando al lado de él y, la verdad, he aprendido mucho. Le agradezco enormemente la oportunidad que me dio, porque me ha servido no solo laboralmente, sino para crecer como persona. La política tiene muchas partes que son feas, pero tiene muchas muy bonitas con las que me quiero quedar. Eso ha sido, por supuesto, gracias a él. Tampoco tenía por qué reconocer mi trabajo de esa manera, pero ha seguido confiando en mí y me propuso para ocupar el puesto. Y aquí estoy, agradecida no: agradecidísima.

-Dígame que Landaluce no la va a teledirigir desde la calle Convento.

-Bueno, aquí parece que una no tiene voluntad propia. Él me conoce, yo le conozco, es mi alcalde y, aparte, es mi jefe. Eso hay que respetarlo. Cuando tenga alguna decisión importante que tomar, por supuesto y como alcalde de Algeciras, le consultaré. Trabajaremos de la mano del alcalde de Algeciras y de la del resto de los alcaldes.

"El modelo que se hizo con la promoción turística, del todos a una y todos más fuertes, lo queremos extrapolar al resto de áreas"

-Otra materia importante de la Mancomunidad es la promoción del turismo, un área que usted va a seguir llevando en el Ayuntamiento de Algeciras. ¿Va a haber algún cambio, por ejemplo, en Fitur?

-En el mandato 2015-2019 yo fui la vicepresidenta de Turismo en la Mancomunidad y conseguimos algo muy importante, que no digo que antes no se hiciera bien. Ese cambio fue tener reuniones muy continuas, y no solo los políticos, que también, sino con el personal técnico de cada ayuntamiento. Entre ellos existe una relación y una sinergia muy importante, porque son ellos los que conocen la situación y quienes mueven todos los proyectos. Una vez que los proyectos se han movido y gestionado, ya llegamos los políticos, con muy buen trato entre nosotros porque en el tema del turismo todos tenemos claro algo: juntos somos mucho más fuertes. Tenemos un producto que es difícil de igualar en otras comarcas y nos dimos cuenta desde el primer día que debíamos ir todos a una. Y creamos un producto único turístico del Campo de Gibraltar que se ha respetado en estos últimos cuatro años. También trabajamos mucho con la Diputación de Cádiz, pero es verdad que quisimos desvincularnos de esa marca e irnos con una propia. Aquello funcionó a las mil maravillas, con gran apoyo de las empresas de la comarca, con un número de visitantes muy importante. Ese modelo que se hizo con la promoción turística, del todos a una y todos más fuertes, lo queremos extrapolar al resto de áreas.

"Vamos a dejar los localismos a un lado, a tener una idea de comarca"

-¿En qué está pensando?

-En mi discurso del otro día hablé, grosso modo, que uno de los objetivos que me he marcado para estos cuatro años es atraer riqueza, empleo e inversiones, buscar subvenciones... Esa no es una labor única del área de Presidencia de la Mancomunidad. Ahí tienen que estar involucrados los ocho ayuntamientos. A nivel técnico y también, por supuesto, a nivel político, tenemos que unirnos. Cada uno estará en su ayuntamiento, por supuesto, pero vamos a dejar los localismos a un lado, a tener una idea de comarca. No quiero decir que no se haya hecho antes, quiero dejarlo claro, pero creo que hay que reforzar esa dinámica.

-Durante su mandato se cumplirán 40 años de Mancomunidad. ¿Va a hacer algo especial?

-Por supuesto. Estaba escribiendo el discurso durante este verano y me puse a buscar en los archivos de la Mancomunidad. Y cuando caí en la cuenta de que se había fundado en 1985, me dije: me tocará en 2025 celebrar los 40 años. Ya celebramos el Día de la Comarca el 1 de febrero y siempre hacemos un reconocimiento al trabajo de algunos campogibraltareños que ya han destacado. Y por el 40 aniversario haremos algo muy destacado.

Estrechar relaciones con Gibraltar

-Una de las partes más subrayadas de su discurso fue su deseo de reforzar las relaciones con Gibraltar. ¿Hacia dónde enfocar esa relación?

-Lo digo abiertamente. Una de las bases para la creación de la Mancomunidad fue estrechar las relaciones con Gibraltar. Existen muchos vínculos. No me voy a referir solo a la parte política porque hay muchos vínculos económicos, sociales, culturales, deportivos, familiares que hay que cuidar. Creo que esa es la labor de la Mancomunidad. Todo lo que lo que vaya más allá de esos vínculos, pues igual se queda fuera de nuestras competencias. Pero sí es cierto que nos unen muchas cosas como vecinos, que además es mucho. Tenemos muchos trabajadores que van de un lado a otro, muchas personas que desarrollan su ocio o sus relaciones familiares entre uno y otro lado, eso hay que cuidarlo y hay que fomentar el deporte común, la cultura en común. Esta Mancomunidad, igual que es nexo de unión entre los ocho municipios, será un puente de lazo con los vecinos.

-¿Más vale un mal acuerdo sobre Gibraltar que una buena pelea?

-Lo de las peleas no es el espíritu de esta Mancomunidad. Todo lo que esté por encima de ese de estrechar lazos queda por encima de nuestras competencias. Pero ha sido un año complicado. Un año con elecciones en España y con elecciones el 12 de octubre en Gibraltar. Hay que respetar los procesos electorales y más vale tarde que nunca.

-¿Gibraltar español?

-(Larga pausa). Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos.

-¿De los españoles?

-En este caso, de todos los ciudadanos que estamos afectados por la difícil situación creada por el Brexit.

-¿De la voluntad de los campogibraltareños y de los gibraltareños? ¿Haría un referéndum popular al respecto? Eso suena a derecho a la autodeterminación.

-Me pregunta usted algo que está por encima de mis competencias. La Mancomunidad es puente para estrechar lazos, lazos históricos que nos unen, y es ahí donde me van a encontrar.