Franco y Ruiz Boix dan negativo en los test de coronavirus

Los alcaldes de La Línea y San Roque, Juan Franco y Juan Carlos Ruiz Boix, han anunciado que han dado negativo en los test PCR a que se sometieron después del positivo confirmado del presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, con el que habían mantenido contacto estrecho.

Tanto Ruiz Boix como Franco deberán permanecer unos días en autoaislamiento antes de reincorporarse a la actividad presencial en sus ayuntamientos.

"Pues una cosa menos, me acaban de dar el resultado de la prueba y es negativo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y muchas gracias sobre todo a Andoni Carrión, Desiree Díaz Ceballos y Rosa Pérez López. Me queda una semana confinado, pero eso pasa pronto y hay que seguir los protocolos. Gracias!!!!!!", ha escrito el regidor linense en sus redes sociales.

El Ayuntamiento sanroqueño ha comunicado la noticia a través de una nota de prensa en la que explica que el alcalde mantuvo el pasado jueves un encuentro cercano con el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano. Tras ello se sabía que el máximo responsable del ente daba positivo en una PCR, por lo que el alcalde entraba a formar parte de las personas de rastreo de Lozano. Se realizó la prueba PCR y este domingo ha conocido que ha dado negativo, es decir que no tiene coronavirus. Aún así, por prevención, debe mantener un confinamiento de diez días, hasta el próximo domingo 25".

El regidor sanroqueño ha informado que mantendrá todas las funciones de la alcaldía y que trabajará desde casa, de forma virtual o telemática. En su perfil de Facebook, Ruiz Boix ha escrito: "Me va acechando. 3º intento cercano. El bicho me rodea pero no llega. Dice el dicho popular: Bicho malo nunca muere!! Aquí sigo. Hoy repasando álbumes y fotos. Espero no aburrirme estos 10 días. Gracias a todos los que os habéis interesado. Y un abrazo a Juan Lozano, y mis deseos de pronta recuperación".

Juan Lozano también ha enviado un mensaje a través e su facebook. "Me encuentro bien. Unos días de confinamiento por seguridad y protección cómo marcan los protocolos de salud. Quiero agradecer las muestras de apoyo y cariño que estoy recibiendo. Pronto volveremos a vernos. Muchas gracias a todxs y no bajar la guardia; seguir las recomendaciones sanitarias y cuidaros mucho".