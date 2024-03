Francisco Mena, sobre el veto del PP en el Parlamento andaluz: "Nadie va a callar al movimiento contra la droga"

"Si el PP no quiere que estemos en el Parlamento andaluz, no estaremos, pero nadie va a callar al movimiento asociativo contra las drogas". El que así habla es Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, quien -más "sorprendido" que "enfadado"- no sé explica por qué el Partido Popular vetó el jueves su comparecencia en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento de Andalucía para informar sobre la situación actual del Campo de Gibraltar en relación a los efectos del narcotráfico.

Su idea era, "como siempre", hablar "en positivo" y pedir unidad en la lucha contra las organizaciones criminales, pero no podrá hacerlo porque el PP, amparándose en el reglamento de la comisión, rechazó su presencia. PSOE y Vox sí apoyaron la propuesta de Por Andalucía, que obtuvo ocho votos a favor, por diez en contra de los populares, sin abstenciones.

"Si el argumento es que el reglamento no lo permite, creo que deberían explicar cuál es ese reglamento que no deja al movimiento asociativo mostrar sus propuestas en la casa de todos los andaluces, donde sí dejaron hablar por ejemplo al presidente de la Federación Andaluza de Caza", manifiesta Mena, cuya sorpresa radica sobre todo en que el veto proviene de Antonio Sanz, con el que las asociaciones antidroga del Campo de Gibraltar mantienen "una relación histórica". "Si hubiera sido un consejero que no nos conoce podríamos entender que dijera: ¿quién es este Paco Mena y a qué viene? Pero con Antonio nos llevamos bien de toda la vida. Estuvimos ahí junto a él, cuando era delegado del Gobierno, en una etapa muy tensa con el narco al final de la última legislatura de Rajoy y conseguimos cosas. Creo que es el político con el que más veces me he reunido. El otro día coincidimos en Sevilla y me dijo que lo llamara para tomar un café", explica Mena.

"Él sabe que nosotros hacemos una crítica general y constructiva, intentando meter el dedo en la llaga pero siempre buscando acuerdos. El problema es que no se me veta a mí, se veta a todo un movimiento asociativo contra la droga que siempre ha sido leal a todas las administraciones y a todos los partidos políticos, que siempre busca el consenso, unir y no separar, porque es la única forma que entendemos que se puede afrontar esta lucha contra el narco, que tiene todo el poder, el tiempo y el dinero para seguir y aumentar sus actividades", declara.

La situación es similar a la ocurrida entre mayo y junio de 2023 con Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, que fue vetado por el PP y Vox para impedirle comparecer en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz que iba a aprobar la polémica ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. Finalmente los populares rectificaron y Delibes habló. Y precisamente Doñana, entiende Mena, es el ejemplo de cómo se debería acometer la lucha contra el narcotráfico. "Necesitamos unidad, cada administración con sus competencias pero siempre juntos para acabar consiguiendo que se lleve a cabo ese Plan Integral del Campo de Gibraltar que llevamos años reclamando y la Zona de Especial Singularidad. Nos ha costado mucho hacer entender que no es sólo una cuestión policial, que es importantísima, pero en la comarca hay que hacer muchas más cosas", subraya.

Mena recuerda que habló de este asunto en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados con Teófila Martínez y María José García Pelayo, así como en Bruselas con Teresa Jiménez-Becerril. Todas ellas del Partido Popular, al que tiende la mano "como a cualquier otro partido político". "No vamos a romper relaciones por esto ni nada de eso", anticipa.

De la Consejería de la Presidencia no ha recibido ninguna llamada con alguna explicación respecto al veto. Sí admite que lo telefoneó el jueves por la noche el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "Él está tan sorprendido como yo e incluso detecté en él una sensación de cabreo. Igual que nosotros, no puede entenderlo y aboga por resolverlo", concluye.