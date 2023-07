Feijóo apuesta por una relación "prioritaria" con Marruecos: "Vamos a trabajar con ellos pero sin engañar a nadie"

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si gobierna tratará de mantener una relación "prioritaria" con Marruecos y afirma que será una relación "abierta, leal y respetuosa".

“Vamos a intentar restablecer el respeto entre un país vecino e importante. Intentaremos hablar con el rigor que necesitan las relaciones internacionales. Trabajaremos con ellos pero no voy a engañar a Marruecos ni tampoco a los españoles”, ha manifestado este sábado en una entrevista con la COPE, recogida por Europa Press.

El líder del PP ha insistido en que no conoce “nada” de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Marruecos, y así se lo hizo saber al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, en una reunión europea en Róterdam, en los Países Bajos.

“Le dije que si él me quería informar le daría mi opinión pero como desconozco el tema no he podido hablar. Se quedó sorprendido, pero así son los hechos y no voy a mentir a los españoles que ya llevan bastante tiempo con falta de información y con algunos engaños”, ha explicado.

Sin acuerdo pesquero

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha mostrado su preocupación ante la expiración del protocolo del acuerdo pesquero entre Europa y Marruecos desde la medianoche de este lunes, 17 de julio, y ha puesto de relieve la "falta de previsión" del Gobierno central, "que no ha sido capaz de adelantar una negociación para un futuro acuerdo". Además, ha criticado el "ataque y abandono" del ministro del ramo, Luis Planas, a la flota andaluza, al poner en marcha un línea de ayudas "que excluye a Andalucía".

Así se ha manifestado Sanz este domingo en Tarifa, en el marco de una visita institucional a esta localidad. El titular de la Presidencia ha aseverado que la línea de ayudas ofrecida por Planas para hacer frente a paradas temporales con un máximo de 6 meses "en Andalucía está agotada y no tenemos acceso". "Esta ayuda deja fuera a los barcos andaluces, a pesar de se una comunidad autónoma con mucho peso en el acuerdo con Marruecos", ha apostillado.

Además, ha remarcado que la falta de una nueva negociación con Marruecos es una muestra de "la falta de peso del actual Gobierno en Europa", ya que "el acuerdo lo cierra la UE, por lo que si tuviera peso, se estaría negociando".