Cruzcampo resucita a Camarón de la Isla en su nueva campaña de ‘Con Mucho Acento’

Tres años después de Lola, la multipremiada campaña de Cruzcampo, la marca de cerveza creada en Sevilla en 1904 estrena este domingo una nueva entrega de Con Mucho Acento. La campaña lleva por nombre Gitana y se trata de una fábula en la que una clásica muñeca, de las que se ponían sobre el televisor, cobra vida al escuchar las palabras “el acento es tu tesoro” en boca de Lola Flores.

Gitana alcanza su momento álgido en el encuentro mágico de la protagonista con Camarón de la Isla, durante el que se puede oír la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco, en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”.

Para la puesta en escena, el equipo ha reconstruido la silueta de Camarón en una atmósfera onírica que recrea la famosa portada del álbum La Leyenda del Tiempo, el disco que adentró el flamenco en la modernidad, el que en 1979 abrió la puerta a las fusiones y agrandó el mito del artista de San Fernando.

El baile que acompaña a la bulería es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del Motomami World Tour de Rosalía, y la música corre a cargo de la banda Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, quienes han adaptado su canción Gitana para el spot de Cruzcampo, con un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón.