María del Carmen Martínez, candidata número 1 de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Cádiz, se ha comprometido a que el Campo de Gibraltar dejará de ser "el gran olvidado" si su partido llega al Gobierno tras las elecciones del próximo domingo y ha arremetido contra el PSOE porque "promete mucho" pero no ha aplicado ninguna "medida real" en la comarca.

En un desayuno informativo en Algeciras junto al portavoz del grupo parlamentario, Sergio Romero; el número 2 por Cádiz, Javier Cano, y el candidato a la Alcaldía de Algeciras, Sergio Pelayo, María del Carmen Martínez ha afirmado que su partido apuesta por un plan integral para el Campo de Gibraltar que suponga un refuerzo real de plantilla y recursos para las fuerzas de seguridad, que combata el desempleo y que potencie la educación y la sanidad con más personal.

Romero se ha posicionado a favor de convertir el obstáculo del Brexit, la salida de Reino Unido y de Gibraltar de la Unión Europea, "en una oportunidad" frente a la "inacción" de Pedro Sánchez. "Tenemos capacidad de amortiguar el efecto del Brexit, atrayendo la inversión por ejemplo reduciendo la carga impositiva", explicó el portavoz, que también habló de dotar al Campo de Gibraltar de instrumentos para gestionar la inmigración a través del Estrecho.

Sobre la retirada de la lista de Ciudadanos en Tarifa, Romero ha afirmado que su partido está "por encima de cualquier cargo" y quien "no mira al equipo no tiene cabida en el proyecto". Este contratiempo, a su junio, "no resta un ápice de ilusión" a la hora de afrontar las elecciones generales ni tampoco las municipales en Tarifa y el resto del Campo de Gibraltar. "Apelamos a la confianza en el trabajo en la instituciones y en un partido que es el que realmente aporta moderación y sensatez", concluyó Romero.