Gema Valderrama, nueva directora de la ONCE en la comarca

La nueva directora de la ONCE en el Campo de Gibraltar, Gema Valderrama, tomará el lunes posesión de su cargo en un acto en el que participarán el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, junto al director de la ONCE en la provincia de Cádiz, Alberto Ríos.

Gema Valderrama, que sustituye en el cargo de Concha de la Fuente, ahora directora de la ONCE en Vitoria, nació en Málaga en 1979. Afiliada desde 2013, es técnico especialista en la rama de Administración y Comercio, especialidad Informática en las Empresas. Comenzó su trayectoria laboral en el ámbito de la restauración, continuó en la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Industrias Relax, la Fundación Deportiva Municipal y fue técnico administrativa en el Colegio Oficial de Dentistas de Málaga durante 7 años. De 2014 a 2016 fue vendedora de la ONCE hasta que este año asumió la dirección de la Agencia de Marbella hasta este año.