Borrell ofrece a todos los grupos trabajar juntos en un plan para el Campo de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha ofrecido este jueves al PP y al resto de grupos de la Cámara trabajar conjuntamente para pedir al Gobierno un plan de inversiones para el Campo de Gibraltar. "Si tanto interés tienen, ¿por qué no nos ponemos todos los grupos de la Cámara y vamos al Gobierno con ello?", ha dicho.

Borrell se ha expresado así en respuesta a la intervención de la popular Concepción de Santa Ana, que le ha reclamado al Gobierno un plan de inversiones y una zona económica especial que abarque el Campo de Gibraltar y también Ceuta.

El ministro le ha afeado que, dado su interés, criticase como "propaganda electoral" el plan de inversiones que el Gobierno anunció recientemente para el Campo, a lo que ella le ha respondido que en Andalucía "las inversiones se comprometen pero no se ejecutan".

La popular y el ministro se han enzarzado, una vez más, por la negociación sobre Gibraltar en el marco del Brexit, con Santa Ana hablando, igual que el presidente de su partido, Pablo Casado, de "humillación" y Borrell replicándole que ha seguido las mismas tesis y con el mismo equipo que Alfonso Dastis. "Quizá ahora han vuelto las tesis del señor (José Manuel García) Margallo, pero ahora ya es tarde", ha dicho, en alusión a la reivindicación de la cosoberanía en la que ahora insiste el PP.

Santa Ana, sin embargo, ha replicado que el Gobierno del PP habría introducido las garantías en el Tratado de salida, no en declaraciones anexas. Borrell, sin embargo, se ha mostrado convencido de que el PP habría hecho lo mismo si se hubiera visto en la misma situación que el Gobierno de Pedro Sánchez, con un artículo, el 184, introducido de manera repentina. En Europa, ha dicho, "uno no se puede quedar solo contra todos, porque no consigue nada y eso le pasa una factura muy grande".

Así, le ha preguntado cómo hubiera hecho el PP para vencer las resistencias de 26 países que, según ha dicho, afirmaban estar de acuerdo con el Gobierno español pero se negaban a reabrir el Tratado para que la primera ministra, Theresa May, no tuviera que volver a llevarlo a su Consejo de Ministros. Con todo, la diputada 'popular' le ha insistido a Borrell en que "ese 184 no puede decir que es herencia del PP".