Andalucía Bay 20.30, sin apoyos políticos para su manifestación en Madrid el 28-F: "Blas Infante estaría encantado"

Andalucía Bay 20.30 cumple este jueves 10 años. Formada por profesionales independientes de diversas ocupaciones y perfiles, nació en febrero de 2013 con la intención de poner en marcha iniciativas para fomentar el debate sobre la situación del Campo de Gibraltar y su desarrollo. Este Día de Andalucía lo celebrará con una manifestación en Madrid, en las puertas del Congreso de los Diputados, para protestar por el abandono que todos los gobiernos de España, "de izquierdas y de derechas" han sometido a una comarca lastrada por el agravio del tren.

Ahora ahora, solo un político les ha brindado su apoyo (Sergio Pelayo, concejal de Ciudadanos en Algeciras). De los ocho alcaldes a los que invitó a acudir a la protesta solo uno ha respondido. Eso sí, para decir, que lo siente pero que no puede. Los 61 diputados andaluces no han abierto la boca, de momento. "Son más diputados que andaluces", ha resumido este jueves en el hotel Alborán Juan María de la Cuesta, portavoz de un colectivo surgido como "una plataforma de talento para plantear análisis y soluciones para que una comarca privilegiada no tenga 34.000 parados ni una economía sumergida y un submundo que al final es la imagen que transmitimos. Tenemos que conseguir que las inversiones vengan para que todo el que quiera trabajar con más de 20 años lo haga".

"La manifestación tiene el objetivo único de que se cree el pleno empleo de calidad en la Bahía de Algeciras en el año 2035", ha explicado. "Blas Infante estaría encantado de vernos en la capital de España el Día de Andalucía, siendo precisamente España la que ha conculcado los derechos del Campo de Gibraltar en cuanto a infraestructuras ferroviarias, viarias, el segundo túnel del acceso norte, las dotaciones del Puesto de Inspección Fronteriza, el segundo puente sobre el rio Guadarranque, las conexiones ferroviarias con Campamento, con la terminales portuarias y demás", ha continuado.

De la Cuesta, acompañado de otro precursor de Andalucía Bay 20.30, Álvaro Moya, ha recordado que la Unión Bruselas aprobó en 2013 dos reglamentos, "que deberían ser leyes para España", y que establecía que el 31 de diciembre de 2020, la Algeciras-Bobadilla tenía que ser una línea ferroviaria de altas prestaciones. "¿Qué paso de 2013 a 2020? Que en el ramal de levante del corredor Mediterráneo, de Valencia a Barcelona, que ahora baja hasta Almería, el lobby valenciano se ha encargado de que el Gobierno de España haya invertido 14.000 millones de euros. En el central de Madrid a Algeciras, 600. No quieren que nosotros nos unamos contra eso", ha manifestado el portavoz de la asociación.

"El tren Algeciras-Bobadilla está ahora peor que nunca", ha insistido. "Isabel Pardo de Vera, que era la única que sabía que pasaba, que este tren no vale para nada, la han cesado", ha apostillado.

La Coordinadora de Estibadores Portuarios del Estrecho, que preside José Antonio González, ha regalado un autobús para que quien quiera pueda viajar a la manifestación.

Entre tanto, Andalucía 20.30 ha pedido una reunión con Ayesa, la empresa que está haciendo desde julio de 2021 el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental de la electrificación de la línea Ronda-Bobadilla. "Mientras no tengamos ese documento nadie va a hacer ninguna inversión. Es la excusa perfecta para no hacer nada. El 8 de julio de 2023 termina el plazo dado por Adif. No queremos ni pensar que digan que necesitan dos años más o que la el informe es desfavorable", ha manifestado De la Cuesta, que también ha pedido una reunión con Adif, "para que explique que proyecto tiene para la Algeciras-Bobadilla" y con Red Eléctrica, que tiene mucho que decir "porque es la que va poner la energía".

Andalucía Bay 20.30 ve un problema en la futura explotación de la vía. "Cuando nos hagan lo que nos hagan, si es que nos hacen algo, Renfe dirá que poner un contenedor en el tren le va a costar a los empresarios 740 euros. Y ellos dirán que entonces se los llevan a Sines, donde les cuesta 450. No hay que hacer algo que no va a valer, porque será un dinero tirado y lo que hay ahora sirve por lo menos para llevar a los nietos los fines de semana a ver la Cueva del Gato".

"Necesitamos que los que viven del sistema permitan a los que no lo hacemos que aportemos objetividad e independencia. Hay que acabar con aislamiento ferroviario secular del Puerto Bahía de Algeciras, de su Polígono Industrial y del Campo de Gibraltar", ha concluido.