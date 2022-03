Amigos del Pueblo Saharaui prepara el envío de 13.000 kilos de ayuda a los refugiados de Tindouf

La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar Solidaridad prepara el envío de un cargamento con 13.000 kilos de ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia).

La entidad ha efectuado un llamamiento para buscar colaboradores que ayuden a cargar el camión este sábado, 12 de marzo. Los 13.000 kilos de ayuda son mayoritariamente alimentos no perecederos, además de medicamentos, que van a ser enviados a los campamentos de refugiados saharauis del desierto argelino.

La asociación ha convocado a todos sus socios y colaboradores para este sábado a partir de las 10:00 de la mañana en su sede de Algeciras, sita en la avenida Irlanda, junto al antiguo edificio de ONO. Además de los socios y simpatizantes de la causa, la asociación hace extensiva la convocatoria a todas las personas que quieran colaborar a la hora de formar una cadena humana que permita hacer con más rapidez la carga del camión.

El vehículo viajará desde Algeciras hasta el puerto de Alicante, donde embarcará hasta Orán, en Argelia, y desde allí por carretera seguirá hasta el suroeste del país, donde se encuentran los campamentos de refugiados saharauis desde hace ya 46 años después de que su país fuese invadido por el ejército y luego población marroquí. "Más de 180.000 saharauis viven hoy como refugiados en mitad del desierto, víctimas de una guerra emprendida por Marruecos contra una población que hasta 1975 era de nacionalidad española y que fue abandonada a su suerte por los gobernantes de este país. Decenas de miles de personas huyeron de su tierra en aquellas fechas mientras eran bombardeadas con napalm por la aviación marroquí", recuerda la ONG.

La guerra continuó entonces hasta 1991. La ONU medió y se estableció un alto el fuego con la promesa de que en poco tiempo se celebraría un referéndum de autodeterminación. "Las continuas trabas e incumplimientos de Marruecos y la pasividad de la ONU han impedido que el referéndum se celebrase y décadas después la guerra ha vuelto. Pero para esta guerra no hay cámaras de televisión ni conexiones en directo para los telediarios. Para la mayoría de la población esta guerra no existe porque no es televisada, pese a que en el Sahara se vienen produciendo combates a diario desde hace algo más de un año", lamentan.