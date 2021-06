La estudiante del IES Isla Verde de Algeciras Alicia Valdés Gámiz ha obtenido la mejor nota en las pruebas de acceso a la universidad entre todos los alumnos del Campo de Gibraltar que se han presentado a este examen. Nada menos que un 13,960 sobre 14 ha obtenido esta joven algecireña en la anteriormente conocida como prueba de selectividad, ahora Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.

"Salí muy contenta del examen, sabía que me había salido bien, pero no me esperaba esa nota. Realmente creía que no había nadie que obtuviera esas puntuaciones, solo tres superdotados", comenta risueña la estudiante, que finalizó sus estudios de Bachillerato con una nota media de 10.

"He estudiado mucho", afirma Valdés, que explica que las restricciones sanitarias derivadas de la crisis del coronavirus le han ayudado a concentrarse en la tarea de hincar los codos al limitarle bastante las salidas.

"Mi nota más baja ha sido un 8,75 en Matemáticas pero no me pondera para la media. Las más bajas que he obtenido y que me cuentan el resultado final son dos 9,75", comenta la algecireña, que añade que el examen que más le costó realizar fue el de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, "aunque me salió muy bien".

Curiosamente, y a pesar del resultado, las matemáticas son su asignatura preferida: "Aunque no me saliera ese examen del todo bien, a mi me gusta mucho esa temática. Me equivoqué y ya está". Como no podía ser de otra manera, hacia allí quiere enfocar su carrera universitaria: "Aún no estoy segura. Me estoy planteando estudiar el grado de Matemáticas o el doble grado de Matemáticas y Estadística en Sevilla".

"Mis padres están muy ilusionados y muy contentos, porque además mi hermano ya sacó muy buena nota el año anterior, así que están muy felices por los hijos que tienen", comenta la joven, que añade que en vacaciones va a disfrutar de sus amigos y "salir, con cuidado, todo lo que no he salido durante el curso, que me lo merezco", finaliza.