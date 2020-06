Algeciras controlará desde el lunes el acceso a sus playas y recuerda que están prohibidas las colchonetas

El concejal delegado de Playas, Ángel Martínez, ha recordado que a partir del lunes 15 de junio comienza la temporada de baño en las playas de Algeciras, para el que el Ayuntamiento ha elaborado un plan de contingencias para su uso, de cara a asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias destinadas a prevenir el contagio del Covid-19.

El uso público de las playas para el baño se ajustará al horario establecido por el Ayuntamiento de Algeciras, que será de 12:00 a 20:00, y se llevará un control de aforo y división en tramos, con objeto de garantizar en todo momento el distanciamiento social.

Cada unidad familiar o de convivencia debe mantener las medidas preventivas y de seguridad generales establecidas por el Ministerio de Sanidad, relativas a distanciamiento físico de 2 metros e higiene respiratoria, tanto en la arena, como en el agua. Los menores de 14 años deberán ir acompañados por un adulto. Además deberá procurarse no permanecer más de 4 horas en la playa para evitar aglomeraciones.

En la arena, la mascarilla no es obligatoria cuando se respete la distancia social, o los usuarios pertenezcan a una unidad de convivencia. Durante el baño el usuario podrá desprenderse de la mascarilla, por el tiempo estrictamente necesario empleado para ello. Además queda prohibida cualquier actividad recreativa en la playa como es el juego con paletas, fútbol, uso de áreas recreativas, etc... así como el uso de útiles para el baño, tales como las colchonetas. Esta circunstancia no es aplicable a los artefactos y embarcaciones deportivas tales como tablas de surf, wind, kite, paddle-board, etc., que se emplean en los canales náuticos establecidos al efecto.

En la medida de los posible, en los accesos a las zonas principales de las playas y siempre y cuando sea viable se habilitará un doble carril peatonal, de acceso y salida a la playa, en el que el usuario siempre tenga que circular por su derecha. Con independencia del uso o no de pasarelas, se establecerán carriles de paso directo entre los accesos y la primera línea, de tal forma que se facilitará el tránsito sin atravesar zonas fragmentadas o núcleos de personas en zonas sin segmentar. La vigilancia de dichos accesos correrá a cargo de los vigilantes de control y/o servicio de salvamento y socorrismo, bajo la supervisión de la Policía Local.

Baño asistido

Respecto al servicio de baño asistido, este se realizará mediante cita previa, previendo el aforo y distancias en la zona de sombra y el tiempo necesario para la limpieza y desinfección de los elementos comunes usados. En orden a dar servicio a un mayor número de personas, se limitará la estancia a un período máximo de dos horas. Las sillas anfibias se limpiarán y desinfectarán cada vez que se lleve a cabo el cambio de usuario.

Los módulos de servicios tan solo funcionarán en su modalidad de aseo (WCs y urinarios), quedando clausurados los servicios de duchas, vestuarios y taquillas. De igual manera, tampoco se podrán usar las fuentes de agua potable, las duchas, los lavapiés, ni la ducha de la playa canina para perros. Todo esto a excepción de los habitáculos completos destinados a personas con movilidad reducida que se encuentren debidamente adaptados. El uso se limitará a una sola persona, salvo que necesite ir acompañada y será obligatorio el uso de mascarilla y calzado, habiendo un control de acceso según el aforo que se establezca para el equipamiento. Los aseos se limpiarán y desinfectarán en profundidad al menos 3 veces al día, así como siempre que resulte estrictamente necesario teniendo en cuenta la afluencia de personas. Además los usuarios tendrán a su disposición dispensadores de gel hidro-alcohólico, dispensador de jabón, y secadores de manos con sensor si es posible.

En cuanto a los servicios de salvamento y demás personal de playas, contarán con la formación adecuada en prevención del Covid-19, y conocerán las medidas de seguridad de la organización así como el Plan de Contingencia. Los puestos de atención sanitaria abrirán de 12:00 a 20:00 de lunes a viernes, en la misma ubicación que años anteriores.

“Este plan de contingencia, que reúne una serie de restricciones de movilidad y comportamiento, está abierto a futuras modificaciones, ya que se irán revisando cada 15 días, por lo que podría ir variando según varíen las circunstancias”, ha explicado el edil, para luego realizar un llamamiento a la ciudadanía: “este año más que nunca es primordial que los usuarios hagan un alarde de civismo, respeto y compromiso en cuanto a la limpieza y cumplimiento de las normas de nuestras playas”.