Albares convoca en Madrid a empresarios y sindicatos del Campo de Gibraltar para abordar el tratado sobre el Peñón

Doble cita del ministro de Asuntos Exteriores este lunes, 13 de mayo, en Madrid con representantes del Campo de Gibraltar para informarles sobre la última hora de las conversaciones que la UE, con la participación activa de España, y Reino Unido mantienen para la firma de un tratado internacional sobre Gibraltar.

A la ya conocida reunión de José Manuel Albares a las 10:00 con el consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz, alcaldes del Campo de Gibraltar y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, se sumará una segunda, a renglón seguido, con empresarios y sindicatos de la comarca con el mismo objetivo.

Así lo ha adelantado Albares en una entrevista concedida a Europa Sur en la mañana de este domingo, que publicaremos este lunes de forma íntegra y en la que el titular de Exteriores desgrana los aspectos de las citadas negociaciones. “Son dos reuniones distintas, una con la Junta de Andalucía, los alcaldes y la Mancomunidad en el formato ya establecido, y otra con agentes sociales”, indica el ministro.

“Es la tercera reunión que he tenido en ese formato, todos juntos, por decirlo de alguna forma, con la Junta de Andalucía, los alcaldes y la Mancomunidad. Por separado me he reunido y he hablado en muchas ocasiones con ellos. El miércoles pasado tuve la iniciativa de llamar al presidente de la Junta de Andalucía y le ofrecí que me llamara cuando quisiera a las horas que deseara, le ofrecí también que nos veamos personalmente cuando él lo solicite, he viajado en muchas ocasiones al Campo de Gibraltar y a la zona, en anteriores ocasiones le he dado alguna entrevista a Europa Sur y me he reunido y he hablado mucho con distintos alcaldes de la zona”, manifiesta Albares para subrayar su voluntad de diálogo.

“Como ministro de Asuntos Exteriores tengo claro los objetivos de la libre circulación de personas, la libre circulación de mercancías, la posición de soberanía de España que es irrenunciable y, por otro lado, tengo muy presente las necesidades de esos 300.000 andaluces, personas de carne y hueso, con necesidades muy concretas en todo el Campo de Gibraltar, que es uno de los grandes motores que me anima en esta negociación”, afirma.

Escuchar a la Junta

Cabe recordar que la última vez que los alcaldes fueron convocados todos a la vez para este tema por Exteriores en Madrid fue en noviembre de 2022, cuando el ministro les informó de la propuesta remitida a Reino Unido "para hacer de ese espacio una zona de prosperidad compartida". Albares trasladó que España, junto con la Comisión Europea, había puesto ya encima de la mesa una propuesta global, que incluía disposiciones sobre la movilidad de personas, con el objetivo de la supresión de la Verja y garantizar así la plena fluidez del tránsito de personas, entre otras medidas.

Desde entonces, con esa posición de España sobre la mesa, Reino Unido y la Unión Europea han celebrado varias rondas de negociaciones sin que haya habido acuerdo hasta la fecha, a pesar del acercamiento y la buena relación mostrada por el actual ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro español.

La convocatoria de Albares a las autoridades del Campo de Gibraltar este lunes llega ante el rumor de que pueda haber un acuerdo próximo, y ante las críticas por parte de la Junta de que no había recibido por parte del Gobierno de España ningún tipo de información sobre el estado de las negociaciones.

Juanma Moreno pide que se escuche la voz de Andalucía y para ello no ha dudado en esgrimir el Estatuto de Autonomía, que recoge el derecho a participar en tratados y acuerdos internacionales de especial relevancia para la comunidad. Andalucía se ha quejado durante toda la negociación de que no se le ha informado de los avances ni se ha fomentado su participación. De hecho, Moreno ha asegurado que no tiene constancia oficial de que este proceso esté cercano a su conclusión.