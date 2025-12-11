TROPS refuerza su compromiso con los agricultores del Valle del Guadiaro con la apertura de un nuevo centro en El Secadero

TROPS, la cooperativa andaluza con más de 45 años de historia y especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango, inaugura este mes de diciembre un nuevo centro de recolección y atención a sus socios en el Valle del Guadiaro, concretamente en la localidad de El Secadero (Casares). Esta nueva sede supone un paso más en el proceso de expansión de la compañía, que ya cuenta con más de ocho centros operativos distribuidos entre la Comunidad Valenciana y el Algarve portugués.

Con una inversión superior a los dos millones de euros y una superficie de más de 1.100 m², las nuevas instalaciones están diseñadas para optimizar la logística de entrega de fruta y facilitar un punto de encuentro directo entre los agricultores de la zona y la cooperativa. De este modo, se evita el desplazamiento hasta la sede central en Vélez-Málaga, al tiempo que se refuerza la cercanía y atención personalizada a los más de 3.500 agricultores asociados con los que cuenta TROPS en la actualidad.

“Estar cerca del agricultor es clave para ofrecer un servicio integral que abarque desde el asesoramiento técnico hasta la comercialización justa de sus productos”, destacan desde la dirección de la cooperativa. Y es que TROPS acompaña al productor durante todas las etapas del cultivo, manejo y recolección, con el respaldo de un cualificado equipo de profesionales especializados.

Este nuevo centro en Casares se integra en un modelo cooperativo pionero, que ya lidera la producción de mango en España (con más del 55 % del total nacional) y el 45 % del aguacate cultivado en la península ibérica. Gracias a su fuerte apuesta por la innovación, sostenibilidad y calidad, TROPS ha conseguido posicionarse como un referente a nivel mundial operando con éxito en los mercados internacionales.

La apertura del centro de El Secadero no solo impulsa la economía agrícola local, sino que consolida a TROPS como una de las cooperativas más dinámicas del sur de Europa, fiel a su filosofía: poner en valor el trabajo del agricultor, garantizando una comercialización justa a sus asociados y a los consumidores los mejores aguacates y mangos.