'The Alto Club Golf Academy': la nueva razón para enamorarse del golf, del bienestar y del estilo de vida mediterráneo

'The Alto Club Golf Academy' se enmarca en la creciente transformación de Sotogrande como un destino global de referencia en turismo deportivo, residencial y experiencial.

En plena temporada estival, SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort inaugura su nuevo proyecto: The Alto Club Golf Academy, un destino de entrenamiento y estilo de vida que redefine la forma de vivir el golf. Enclavado entre suaves colinas, el Mediterráneo y algunos de los mejores campos de Europa, este nuevo espacio se suma al renacimiento del icónico campo Almenara —ahora rebautizado como The Alto Club— y consolida a Sotogrande como uno de los lugares más vibrantes, elegantes y completos del sur de Europa para disfrutar del deporte, el descanso y la buena vida.

Con más de 300 días de sol al año, aire limpio, servicios de primer nivel y una comunidad internacional que valora la tranquilidad, la calidad y el diseño, Sotogrande es mucho más que un resort de golf. Y The Alto Club Golf Academy nace precisamente para acoger a ese nuevo viajero: activo pero relajado, que busca mejorar su juego, pero también reconectar consigo mismo.

Es el lugar ideal para quienes quieren perfeccionar su técnica de forma profesional, pero también para quienes simplemente quieren redescubrir el placer de dar un golpe al atardecer y brindar después con una copa de vino local frente a las majestuosas vistas, porque aquí el golf no es una meta, es una experiencia.

Una academia de golf de última generación para todos los niveles y edades. / M. G.

Academia de golf de última generación para todos los niveles

La Academia abrirá oficialmente el próximo 1 de septiembre de 2025 y será la primera de su clase en la Costa del Sol. Está pensada para todos los perfiles de jugador: desde jóvenes que se inician en el golf hasta profesionales que buscan rendimiento técnico de alto nivel.

The Alto Club Golf Academy se integra de forma natural en el recorrido principal de 18 hoyos de The Alto Club, diseñado originalmente por Dave Thomas y posteriormente perfeccionado por la leyenda española Manuel Piñero. Aquí podrás practicar tu swing en un driving range, eligiendo entre césped natural o salidas cubiertas, según lo que te pida el cuerpo ese día. Mejorar tu técnica en salas de análisis, como si entrenaras para el tour profesional, pero sin presión. Y lanzarte después a las zonas de juego corto, con varios greenes y búnkers diseñados para retarte y para disfrutar. El nuevo recorrido Par-3 de nueve hoyos, diseñado por Piñero, es perfecto para afinar la precisión: dinámico, técnico y con distancias que van desde los 80 hasta los 200 metros.

Todo ello se encuentra a pocos pasos del SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort, donde el alojamiento cinco estrellas, un spa galardonado y una alta gastronomía completan la experiencia que une golf de clase mundial, bienestar y hospitalidad.

Y si eres de los que se inspiran al caer el sol, también hay entrenamientos nocturnos. Además, los programas personalizados disponibles todo el año trabajan mucho más que la técnica: incluyen estrategia en campo, mentalidad, concentración y preparación competitiva. Todo, en un entorno que inspira, motiva y conecta contigo desde el primer golpe.

Programas de entrenamiento personalizados estarán disponibles durante todo el año, cubriendo todos los aspectos del desarrollo, desde la mecánica del swing completo y la gestión del campo hasta el enfoque mental y la preparación competitiva. No importa que los visitantes estén empezando, regresando al juego o buscando un entrenamiento más serio, la Academia está diseñada para apoyar su progreso en un entorno acogedor y estructurado.

Suzzann Pttersen, Embajadora Global de 'The Alto Club Golf Academy'. / M. G.

Suzann Pettersen, leyenda del golf

Una de las grandes novedades es la incorporación de Suzann Pettersen, dos veces ganadora de majors y capitana triunfadora de la Solheim Cup, como Embajadora Global de The Alto Club Golf Academy. Su presencia no es simbólica: Pettersen ha participado activamente en definir el enfoque formativo, el diseño del programa y la visión de futuro. Su liderazgo como profesional, dará forma a la visión, valores y filosofía de entrenamiento de la Academia, aportando conocimientos e inspiración de clase mundial a cada aspecto de los programas de entrenamiento.

“Mi etapa como competidora fue un capítulo decisivo, pero esto me parece igual de significativo”, afirma Pettersen. «Siempre he soñado con construir algo duradero, un lugar donde personas de todas las edades y niveles se sientan bienvenidas, apoyadas e inspiradas para mejorar. Eso es exactamente lo que estamos creando en The Alto Club Golf Academy".

“Estamos orgullosos de presentar una instalación que refleja el espíritu de Sotogrande: refinada, con visión de futuro y basada en la calidad”, afirma Stéphane Menou, director general de SO/ Sotogrande y The Alto Club. “Con el liderazgo de Suzann y el apoyo de nuestra comunidad, The Alto Club Golf Academy está llamada a convertirse en uno de los destinos de entrenamiento de golf más emocionantes e inclusivos de Europa”.

Mimi Rhodes representará 'The Alto Club Academy' en el circuito internacional 'Ladies European Tour'. / M. G.

Mimi Rhodes, nueva embajadora

Asimismo, Sotogrande tendrá una nueva colaboración con la estrella del Ladies European Tour, Mimi Rhodes, quien representará al destino como su embajadora profesional oficial. Actualmente número 1 en el ranking del Ladies European Tour, Rhodes ya ha conseguido tres victorias en el circuito internacional esta temporada y es una firme candidata al prestigioso título de la Orden del Mérito.

Esta colaboración supone el regreso de Rhodes a sus raíces, con una profunda conexión personal con Sotogrande. Habiendo crecido jugando y practicando en la región como residente, conoce a la perfección las instalaciones de golf de primera clase y el tranquilo entorno que han convertido a Sotogrande en un hogar para atletas de élite y viajeros exigentes.

Como parte del acuerdo, Rhodes centrará su entrenamiento y preparación continua en The Alto Club y llevará, además, la marca en su ropa y bolsa de golf durante lo que resta de la temporada.

Sotogrande, un enclave en auge

Y es que, por si todo lo anterior no fuera suficiente, SO/ Sotogrande ofrece mucho más que golf. Habitaciones con diseño contemporáneo y alma andaluza, un spa reconocido internacionalmente, con tratamientos a medida, restaurantes donde el producto local es el gran protagonista y una oferta de actividades de bienestar y fitness que incluye yoga, pilates, piscina y rutas naturales. Todo está pensado para que los huéspedes puedan diseñar su estancia a su medida: un retiro activo, un entrenamiento intensivo, unas vacaciones en familia o un paréntesis para reconectar cuerpo y mente.

The Alto Club se suma así a los grandes nombres del golf en la zona —Real Club Valderrama, Real Club de Golf Sotogrande y La Reserva Club—, pero con una propuesta fresca, moderna y abierta a nuevos públicos. Golfistas, familias, parejas, locales y viajeros internacionales encontrarán aquí una propuesta coherente con los valores de la nueva generación de destinos: sostenibilidad, calidad, comunidad y bienestar real.