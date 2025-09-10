Puerta Europa trae a Algeciras el Reino de Oro y el Árbol Mágico, una aventura épica para toda la familia

La exposición ha recibido más de 18,000 visitas en menos de 3 semanas en las ciudades en las que ya ha estado presente

Puerta Europa, se convertirá durante el mes de septiembre, en el escenario de una aventura sin precedentes con la llegada de El Reino de Oro y el Árbol Mágico, un evento que promete sumergir al público en una historia llena de fantasía, entretenimiento y emoción. Durante tres semanas, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos sorprendentes, una exposición única y actividades interactivas que les harán vivir una experiencia inolvidable. Un evento único, lleno de diversión y premios para toda la familia.

La exposición ya ha visitado otras ciudades como en Sevilla, Badajoz, Valladolid o Granada, con un acumulado de visitas de más de 150,000 visitas.

La Exposición: Un Viaje a la Artesanía del "Oro"

Como parte del evento, los visitantes podrán admirar na impresionante exposición en la que se podrán observar piezas elaboradas con maestría que recrean el brillo y la belleza del oro sin utilizar este metal precioso. El elemento central de la exposición será un majestuoso Palacio de Oro de 4 metros de altura, acompañado del icónico Árbol Mágico de las manzanas doradas. Además, contará con elementos motorizados como un tren dorado y fuentes con agua cristalina, además de figuras esculpidas a mano como elefantes, águilas y garzas. Un trabajo artístico sin igual realizado bajo la directriz del maestro artesano Álvaro Romero, de ChocoExpo, que ha requerido más de 2.500 horas de trabajo y que ocupará un área de 50m².

Un lingote de oro como gran premio

Pero la exposición no es solo para observar: será interactiva. Como parte de la experiencia, los asistentes podrán participar en un sorteo para ganar un lingote de oro real. Para ello, deberán activar un reto en la APP de Puerta Europa escanear un código QR que se encontrará en la exposición y completar tres desafíos:

Resolver un acertijo con preguntas sobre la exposición

Superar una prueba de proeza, recolectando manzanas doradas en un juego interactivo.

Completar un puzzle dentro de un tiempo límite.

Talleres Infantiles: La magia del Reino de Oro en las manos de los niños

Los más pequeños serán los protagonistas de divertidos talleres creativos en los que los niños podrán diseñar su propia manzana de oro, decorándola con colorante alimenticio brillante y toppings de colores, creando así un dulce recuerdo de su viaje al Reino de Oro.

Espectáculos y desfiles: Una celebración inolvidable

El tercer fin de semana estará marcado por cuatro espectáculos diferentes y un gran desfile. Con vestuarios deslumbrantes y una decoración sin precedentes en centros comerciales, estas representaciones no solo prometen entretenimiento, sino también sorpresas para toda la familia.

Los asistentes podrán sumergirse en la historia del Reino de Oro y el Árbol Mágico a través de cinco puestas en escena:

El Gran Desfile del Reino de Oro y el Árbol Mágico

El Reino de Oro y el Trono Vacío

Los Aspirantes al Trono de Oro

La Guardiana, el Árbol Mágico y la Bestia

La Coronación

Además, después de la gran coronación, los personajes recorrerán el centro comercial en un colorido pasacalles, donde los niños podrán saludarlos y tomarse fotos con ellos, llevándose así un recuerdo imborrable.

A través de la aplicación de Puerta Europa los visitantes podrán participar en dinámicas, reservar cita para los talleres o sellar su pasaporte de asistencia a los espectáculos y responder preguntas para obtener puntos y premios exclusivos.

Más información, en la web del CC Puerta Europa.