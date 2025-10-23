Puerta Europa impulsa “Zona Cero Pantallas” para concienciar sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia

Puerta Europa, el centro comercial de referencia en el Campo de Gibraltar, llevará a cabo toda una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños.

El tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para niños entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria para niños hasta los 11 años. Los efectos que el uso excesivo de pantallas en niños menores de 11 años incluye: dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo por luz azul o excitación, retrasos en habla, atención, agresividad, ansiedad, estrés, déficit de atención, sedentarismo, sobrepeso, o miopía entre otros efectos.

Por ello, y en su labor de ser parte activa de la sociedad, del 31 de octubre al 07 de noviembre, el centro comercial Puerta Europa llevará a cabo una campaña de concienciación que comprenderá desde charlas en colegios a charlas de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil o actividades gratuitas en familia.

Durante la semana, habrá charlas a diferentes colegios de la zona, retos sin pantallas, juegos tradicionales y un podcast en directo con expertos y creadores de contenido

Sara Noguera, creadora de Kimudi

La campaña Zona Cero Pantallas contará en Puerta Europa con la presencia de Sara Noguera, especialista en crianza respetuosa, divulgadora de crianza, musicoterapeuta, cuentoterapeuta, escritora de libros de crianza y cuentos para la infancia y al mando del proyecto Kimudi, centrado en el acompañamiento en crianza respetuosa de las familias.

El próximo 01 de noviembre a las 18:00 horas, Sara ofrecerá en Puerta Europa una charla gratuita en la que abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. La sesión incluirá ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Además, participará en una mesa redonda centrada en el uso de las Redes Sociales que se hará a continuación en la que se abrirá un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta.

Una semana repleta de actividades cero pantallas para niños y adultos

Además de la charla de Sara, la campaña Zona Cero Pantallas desarrollará durante toda la semana en Puerta Europa un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. La intención de estas iniciativas es poner de manifiesto la importancia, tanto en niños como en adultos, de alejarnos de las pantallas y volver a disfrutar de actividades sociales fuera de ellas.

Sara Noguera, ofrecerá una charla gratuita sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y consejos para un consumo equilibrado en niños y adolescentes con foco en el uso de las Redes Sociales.

Los días 31 de octubre y 01 de noviembre se habilitará en la zona de restauración del centro comercial un espacio de juegos analógicos donde donde redescubrir clásicos como el futbolín, las chapas, el scalextric o la rayuela y un podcast en directo con especialistas y creadores de contenido, abierto a la participación del público.

Manuel Sánchez, Gerente de Puerta Europa, comentaba que “para Puerta Europa es un orgullo acoger una iniciativa tan necesaria como Zona Cero Pantallas. Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalecen los vínculos familiares.”