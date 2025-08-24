Un proyecto que entrelaza comunidad, territorio y esperanza

Un grupo de jóvenes, en una de las actividades incluidas en este programa.

Mejorar la imagen de la comarca a través de acciones de difusión sobre sostenibilidad y transición ecológica justa y consciente en la población juvenil es el objetivo de Campo de Gibraltar Singular, el proyecto con el que la Coordinadora Alternativas se ha hecho con el Premio al Valor Social de la Fundación Moeve 2024 y que ha obtenido unos grandes resultados.

De tal forma que, desde su puesta en marcha, centrada una parte importante durante el periodo lectivo de los menores, ha logrado tejer una red viva de educación, arte y ecología, que ha conectado a casi 900 personas -entre alumnado, docentes y educadores- de forma presencial, y a más de 15.000 a través de redes sociales, en una experiencia profundamente transformadora, ejecutada como un micelio humano, que entrelaza comunidad, territorio y esperanza.

En concreto, a través de Campo de Gibraltar Singular, se ha llevado a cabo un Laboratorio Verde, que ha consistido en la creación de una asignatura innovadora que integra de forma coherente saberes de diversas áreas, como las matemáticas, la química, las ciencias naturales, la historia, la literatura y el arte.

Esta fusión de disciplinas “favorece una comprensión profunda y global de los desafíos medioambientales, culturales y sociales”, señalan desde la organización. Además, fomenta “una evolución significativa en el rol del alumnado, que con el tiempo ha asumido funciones docentes dentro del propio grupo”, apostillan. Entre los ejes temáticos trabajados figuran el reciclaje y separación de residuos, el compostaje doméstico y la fabricación de papel reciclado artesanal.

El alumnado, con el tiempo, ha asumido funciones docentes dentro del propio grupo”

Asimismo, esta propuesta también ha fortalecido la cooperación entre entidades locales, como en la salida a la Casa Smith, con alumnado del IES Ciudad de Algeciras, y la visita a la factoría de salazón de Algeciras, guiada por el arqueólogo José Ángel Cadelo, gracias al Instituto de Estudios Campo Gibraltareños.

Paralelamente, se realizó una campaña de sensibilización sobre transición ecológica justa y el valor del Campo de Gibraltar como entorno, en la que se ofreció una serie de consejos, para que las personas sean capaces de entender cómo con pequeños gestos se puede ayudar a esa transición ecológica y a cuidar del medio que nos rodea.

Es una apuesta ética y creativa por un modelo educativo más humano, sostenible e integrado”

Por último, el alumnado elaboró una instalación artística colectiva, a partir de teselas reciclada, intervenidas con huellas simbólicas de cada participante, que “representa la integración de identidades individuales en una comunidad comprometida con su entorno”.

Es importante destacar que, gracias a esta iniciativa, Alternativas ha establecido alrededor de la transición ecológica una serie de alianzas con entes clave de la zona, como la Mancomunidad de Municipio, el Instituto de Estudios Campogibraltareños, red de centros educativos con eco-aulas, centros de ocio, etcétera.

Construir el futuro

“Muy orgulloso” dice sentirse el presidente de la Coordinadora Alternativas, Paco Mena, de esta original propuesta, merecedora del galardón de la Fundación Moeve. Y es que, “no es solo una experiencia pedagógica, sino una apuesta ética y creativa por un modelo educativo más humano, sostenible e integrado, donde la inteligencia emocional, la ecología y el arte se convierten en pilares para construir futuro”.

Queremos que los jóvenes pasen de sentirse estigmatizados a ser protagonistas del cambio”

Posteriormente, detalla que “se centra en nuestros menores, en la prevención como eje vertebrador de un futuro, y es por ello que queremos que los adolescentes del Campo de Gibraltar pasen de sentirse estigmatizados a ser protagonistas del cambio, conectando con su entorno natural y recuperando el orgullo por su comarca”. Para subrayar la apuesta de la entidad “por una transición ecológica con rostro humano, donde nuestros jóvenes no solo aprendan a cuidar el medio ambiente, sino también a cuidarse entre ellos y a rechazar los caminos que ofrece el narcotráfico, porque impulsar la conciencia ecológica en ese periodo de la vida es también una forma de construir ciudadanía activa, crítica y resiliente frente a las redes del crimen organizado, que intentan captarlos a golpe de dinero fácil y la promesa de un futuro que poco a nada tendrá que ver con lo que han soñado”.