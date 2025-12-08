Premios al Valor Social: una sólida apuesta por el bienestar de los más vulnerables

Un año más, y ya son veintiuno, la Fundación Moeve, a través de sus Premios al Valor Social, quiso reconocer aquellas iniciativas que trabajan en una dirección muy clara: mejorar el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social, con un especial énfasis en proyectos que promueven la inclusión y la transición ecológica justa.

En esta ocasión, el escenario elegido para la entrega de estos galardones fue el edificio Alcalde Fernando Palma, más conocido como El Pósito, de San Roque, donde se reunieron representantes de las entidades distinguidas, padrinos y madrinas solidarios (profesionales de Moeve que apadrinan los proyectos), ganadores de ediciones anteriores, entidades del tercer sector y miembros del jurado y de la Fundación Moeve.

Y tres fueron las propuestas de otros tantos colectivos sociales del Campo de Gibraltar que recibieron este prestigioso premio y “que ponen el foco en las personas en situación vulnerabilidad, a las que se presta atención y servicios”, declaró la representante de la Fundación Moeve en la provincia de Cádiz, Estrella Blanco.

Concretamente, se trata de Fundación Prolibertas, con ‘Semillas de Oportunidad’, una propuesta que se centra, mediante formación y acompañamiento, en conseguir la inclusión social y laboral de personas vulnerables; AFA La Línea, por ‘Camino al Bienestar’, enfocada en ofrecer atención integral a quienes padecen Alzheimer y apoyo a sus familias, fomentando entornos más humanos; y finalmente, FEGADI COCEMFE que ganó en esta convocatoria gracias a ‘Aulas Inclusivas y Sostenibles’, mediante la cual va a crear espacios educativos accesibles y respetuosos con el medio ambiente para personas con discapacidad.

Fundación Prolibertas

Las tres entidades mostraron su satisfacción por este logro. Así, desde la Fundación Prolibertas, aseguraron que “supone un impulso hacia nuestra labor diaria”, para añadir que “estamos enormemente agradecidos a Fundación Moeve por este reconocimiento y por apostar por iniciativas que ayudan a mejorar el bienestar de las personas desde un enfoque de desarrollo humano, transición ecológica y sostenibilidad.”

La distinción de la Fundación Moeve “supone un impulso hacia nuestra labor diaria”

AFA La Línea

En este mismo sentido, se manifestó la presidenta de AFA La Línea, Rosa María Pérez López, al poner en valor “la labor social de Fundación Moeve y su compromiso con el mundo asociativo”. Este premio, dijo, “nos ha permitido seguir cubriendo las necesidades del individuo, proporcionándole atención especializada mediante el mantenimiento de nuestra fisioterapeuta cualificada, para que implemente un programa integral de rehabilitación adaptado a las necesidades de nuestros usuarios, unas necesidades que se han visto incrementada por el paso de los años y su deterioro físico, además del mental”.

FEGADI COCEMFE

Como “un paso enorme para FEGADI COCEMFE y para el conjunto del Campo de Gibraltar” calificó su presidente, Francisco José Márquez Liñán, la puesta en marcha de ‘Aulas Inclusivas y Sostenibles’, porque “no solo acercamos la realidad de la discapacidad física y orgánica a la comunidad educativa, sino que sembramos conciencia, respeto y un modelo de convivencia más justo desde edades tempranas”.

En su opinión, este galardón “significa abrir puertas, derribar barreras y construir un futuro donde las personas con discapacidad formen parte de una escuela y una sociedad verdaderamente inclusivas”. Además, “es un orgullo y una responsabilidad que asumimos con ilusión, compromiso y la firme convicción de que este camino solo acaba de empezar.”

Sembramos conciencia, respeto y un modelo de convivencia más justo desde edades tempranas”

Por último, defiende que “este proyecto es una demostración de lo que ocurre cuando las entidades sociales, la comunidad educativa y las empresas se unen con un objetivo común: transformar vidas”.

Fundación Moeve

Unas declaraciones estas compartidas por Estrella Blanco, quien confesó que “en Fundación Moeve estamos muy felices de poder colaborar con el tercer sector gracias a los Premios al Valor Social. Es nuestra forma de aportar un grano de arena a esta enorme labor, de reconocer su trabajo también y de sumarnos a la huella positiva en el Campo de Gibraltar”. Para concluir diciendo que “con estas alianzas no solo desarrollamos e impulsamos estos proyectos, sino que surgen otras sinergias y otro tipo de colaboraciones, siempre en aras de mejorar la vida de las personas”.

En esta edición de los Premios al Valor Social, Fundación Moeve ha destinado 54.500 euros al Campo de Gigraltar. Y a nivel global, desde el año 2005, han participado 5.883 proyectos y se han repartido 5,63 millones de euros entre 527 iniciativas, que han ayudado a más de 114.000 personas. Un logro que hace de esta institución todo un referente en bienestar social y transición ecológica.