Plenergy, la opción inteligente para ahorrar al repostar en Algeciras

En plena incertidumbre por la continúa subida de los carburantes, cada vez son más los conductores que buscan opciones fiables y económicas para llenar el depósito. En Algeciras, Plenergy se posiciona como una de las alternativas más sólidas: combustible de alta calidad, a precios competitivos y una experiencia de usuario diseñada para que repostar sea fácil, rápido y seguro.

Con estaciones operativas las 24 horas del día y servicios gratuitos como el inflado de neumáticos o la limpieza de cristales, la marca ha logrado consolidarse como un referente del sector. En la provincia de Cádiz, Plenergy ya cuenta con cinco estaciones estratégicamente ubicadas en Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción.

En Andalucía, Plenergy supera las 70 instalaciones, siendo una de las comunidades autónomas con mayor presencia de la marca.

Plenergy

A través de su app, Plenergy permite al usuario calcular el ahorro en cada repostaje, localizar la estación más próxima, consultar su historial de consumo y descargar o generar facturar a partir del ticket. “Queremos que cada repostaje sea una elección inteligente, con un servicio cómodo, fiable y al alcance de todos, además de garantizar un combustible de gran calidad al precio más competitivo”, señala José Rodríguez de Arellano, CEO de la compañía.

Un embajador de excepción, Carlos Sainz

La marca cuenta además con un aliado de lujo. Carlos Sainz, leyenda del automovilismo, es embajador de Plenergy. Una colaboración que refuerza los valores compartidos por el piloto y la empresa: confianza, compromiso y excelencia.

Con una combinación de precio, calidad y cercanía, Plenergy continúa creciendo en el sur como la opción preferida para los conductores que buscan ahorrar sin renunciar a la calidad.

Las gasolineras Plenergy en Algeciras las puedes encontrar en: