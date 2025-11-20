Obramat, dos años en Los Barrios como referentes de la construcción y reformas

OBRAMAT Los Barrios abrió sus puertas hace poco más de dos años, tiempo en que el almacén se ha convertido en un espacio de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma del Campo de Gibraltar. Durante este mes, el equipo barreño celebra un logro especialmente significativo: un año sin accidentes laborales. Este hito refleja la apuesta de la compañía por la seguridad, el bienestar de sus colaboradores y la mejora continuacomo parte de una forma de trabajar centrada en las personas.

Hablamos con su director, Manuel Rodríguez, sobre lo que significa este logro para el equipo.

Manuel Rodríguez, Director OBRAMAT Los Barrios

P. OBRAMAT Los Barrios acaba de cumplir un año sin accidentes, ¿qué significa este hito para vosotros?

R. Para nosotros es un gran orgullo, porque es el resultado directo del trabajo bien hecho por cada uno de los que formamos parte de este equipo. En OBRAMAT creemos que un entorno seguro es la base para que todos podamos dar lo mejor de nosotros mismos, y trabajamos cada día para conseguirlo. Haber alcanzado un año sin accidentes demuestraque la prevención forma parte de nuestra cultura, está en nuestro ADN.

P. ¿Cómo se construye ese entorno seguro?

R. Este entorno de trabajo seguro se construye pieza a pieza, persona a persona. Por este motivo, ofrecemos a cada uno de nuestros colaboradores formación específica en materia de seguridad, más de 3.800 horas de formación durante el pasado año entre todos los colaboradores andaluces. Cada colaborador integra la cultura de la prevención como parte fundamental de su día a día, a través de ritmos y ritos establecidos, que nos ayudan a conseguir espacios de trabajo seguros para todos.

P. ¿Cómo se trabaja la seguridad dentrodel almacén?

R. La seguridad es responsabilidad de todos, pero en OBRAMAT Los Barrios contamos con una figura clave que la impulsa día a día: los tutores de seguridad. Son colaboradores con especial sensibilidad en esta materia,que se encargan de informar, animar y orientaral resto del equipo sobre buenas prácticas y prevención.

Actualmente tenemos 25 tutores entre los más de 120 colaboradores del almacén, lo que demuestra hasta qué punto la seguridad forma partede nuestra cultura.Gracias a su labor —y al compromiso de todo el equipo— revisamos continuamente nuestros procedimientos, reforzamos la comunicación y aprendemos juntos. Ese trabajo colectivo es el que nos ha permitido alcanzar este primer año sin accidentes, un logro que reconocemos habitualmente a través de las primas de seguridad: el año pasado repartimos más de 27.600 € entre nuestros colaboradores del almacén.

P. Ademásde los avances en materiade seguridad, ¿qué otros hitosdestacarías en este último año?

Nuestro mayor hito es la relación que hemos establecido con nuestros clientes, basada en la confianza y la cercanía. Durante este tiempo hemos construido relaciones sólidas con los profesionales del Campo de Gibraltar, que confían en nosotros para llevar a cabo todos sus proyectos, porque saben que en OBRAMAT van a encontrar todo lo que necesitan.

Además, hemos reforzado nuestra apuesta por el talento gaditano, ampliando el equipo hasta los más de 120 colaboradores con los que contamos hoy. Apostamos por crear empleo local, estable y de calidad, que contribuya al desarrollo económico y social de la zona.

P. De cara al futuro, ¿cómopensáis mantener la confianza de los profesionales que ya acuden a OBRAMAT Los Barrios?

R. La confianza se gana cada día, y la mejorforma de mantenerla es estar cercadel profesional y entender sus necesidades reales. En OBRAMAT Los Barrios ofrecemos un servicio de calidad, con asesoramiento experto y hablando su mismo lenguaje, porque muchos de nosotros venimos también del sector. Además, contamos con más de 20.000 referencias de producto con stock siempre disponible y al mejor precio de la zona.

Hace unos meses por ejemplo celebramos en el almacénun evento de presentación del nuevo catálogo de OBRAMAT, reuniendo a numerosos profesionales del sector de la región.Durante la jornada, realizamos formaciones especializadas y actividades diseñadas para acercar a los asistentes todas las novedades, para que conocieran las soluciones más innovadoras del mercado de primera mano.

Esa combinación entre cercanía, conocimiento y fiabilidad es lo que hace que los profesionales sigan eligiéndonos.

P. El impacto de OBRAMATen la zona no se limita únicamente al plano económico, ¿verdad?

R. Así es. Para nosotros es muy importante apoyar a la comunidad que nos acoge. Además de crear empleo estable y trabajar con más de 65 proveedores locales para que puedan vender sus productos en nuestro almacén, hemos querido implicar a OBRAMAT en la vida del municipio y de la provincia.

Mejorar la vida de las personasy generar un impacto positivoen todas las comunidades donde operamos forma parte de la filosofía de OBRAMAT.

P. ¿Cuál es el siguienteobjetivo?

R. Nuestro objetivo es seguir mejorando cada día. Queremosque cada aniversario del almacén sea también una celebración de nuevos logros:más años sin accidentes, más oportunidades de crecimiento para nuestro equipo y una mayor conexión con los profesionales de la construcción de la comunidad. En OBRAMAT nunca damos nada por hecho; revisamos, aprendemos y evolucionamos constantemente. Ese espíritu de mejora continua, junto con el compromiso de todas las personas que formamos OBRAMAT Los Barrios, es lo que nos permitirá seguir construyendo un entorno seguro y de confianza para todos.

Cierre

Seguridad, cercanía y mejora continua. Tres pilaressobre los que OBRAMAT Los Barrios seguirá construyendo su futuro, fiel a la filosofía de la compañía: mejorar la vida de las personas y generar un impacto positivo en todas las comunidades donde opera.