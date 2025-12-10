La Mancomunidad del Campo de Gibraltar y ARCGISA ponen en marcha la segunda edición de la campaña “Este marrón vale la pena”

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y ARCGISA han puesto en marcha la segunda edición de la campaña de concienciación y sensibilización ambiental “Este marrón vale la pena”, dirigida a fomentar la separación de la fracción orgánica en La Línea, San Roque, Tarifa, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo. La iniciativa se desarrollará entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 con el propósito de impulsar la implantación del contenedor marrón en la comarca del Campo de Gibraltar, consolidando hábitos sostenibles, reforzando la corresponsabilidad ciudadana y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y circular.

El acto de presentación estuvo encabezado por la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, acompañada por el director general de ARCGISA, José Manuel Alcántara. Durante su intervención, la presidenta resaltó que la correcta separación de los residuos orgánicos constituye una oportunidad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir costes de gestión y generar compost y energía, con beneficios ambientales, sociales y económicos para toda la comarca. Por su parte, Alcántara Pérez destacó la relevancia de implementar la recogida separada de la fracción orgánica para optimizar la gestión de los residuos e incrementar la recuperación de materiales reciclables.

Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

La campaña se estructura en dos fases complementarias. La primera, de refuerzo, se desarrollará en La Línea, San Roque y Tarifa, municipios en los que ya se realizaron intervenciones en años anteriores. En La Línea se llevarán a cabo once semanas de trabajo entre noviembre y febrero; en San Roque, diez semanas entre finales de 2025 y principios de 2026; y en Tarifa, cuatro semanas entre febrero y marzo. La segunda fase contempla la nueva implantación del contenedor marrón en Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, donde se desarrollarán entre dos y cinco semanas de intervención para informar, acompañar y facilitar la adquisición de nuevos hábitos de separación.

El despliegue previsto incluye 1.335 jornadas de visitas puerta a puerta dirigidas a informar directamente a los hogares, la instalación de cuatro puntos informativos itinerantes, un punto móvil, una exposición y un pasacalle, que sumarán 230 jornadas en áreas de gran afluencia. Se celebrarán también 19 jornadas informativas en mercados y centros comerciales, así como 36 sesiones de participación destinadas a colectivos y asociaciones, que recibirán material educativo. A ello se unirán las acciones sobre el servicio de recogida de restos de poda, que se ejecutarán en urbanizaciones y zonas de viviendas unifamiliares durante las visitas puerta a puerta.

El sector comercial ocupará un papel prioritario en esta nueva edición, con 2.368 visitas a establecimientos de venta al por menor, 1.575 visitas de refuerzo y 44 reuniones con responsables de grandes generadores. Durante estas actuaciones se entregarán distintivos y adhesivos que acreditarán el compromiso de los comercios con la correcta separación de residuos.

En el ámbito educativo se impartirán 535 talleres en aulas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, junto a dos actividades tipo escape box dirigidas a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. La campaña impulsará también el compostaje mediante 83 visitas informativas, la entrega de 39 composteras para centros escolares, domicilios y espacios comunitarios, y la organización de 34 sesiones formativas para personal municipal y de servicios.

Cajas Composteras

Asimismo, se enviarán 27.864 cartas informativas a los domicilios de los municipios donde se implanta por primera vez el contenedor marrón. La campaña contará con un equipo de 21 educadores ambientales y cinco vehículos eléctricos, en coherencia con el compromiso de la entidad con la sostenibilidad. Los puntos informativos ofrecerán material educativo parafacilitar la comprensión del proceso de reciclaje y compostaje.

Pérez Custodio expresó su reconocimiento a las empresas encargadas de la ejecución de la campaña y a organizaciones conservacionistas como Verdemar Ecologistas en Acción, que renueva su colaboración como aliado estratégico. La presidenta anunció además la participación de diversos creadores de contenido de la comarca, que se incorporarán a las presentaciones locales para reforzar la difusión del uso adecuado del contenedor marrón.

Susana Pérez Custodio en el acto de presentación

La Mancomunidad recuerda que la correcta separación de los residuos orgánicos mejora la eficiencia del resto de fracciones, reduce la contaminación y prolonga la vida útil de los vertederos. Con el compromiso de la ciudadanía, los comercios, los centros educativos y los grandes generadores, la comarca avanza hacia un modelo de gestión más sostenible que demuestra que, efectivamente, este marrón vale la pena.

Junto a la presidenta y al directorgeneral de ARCGISA,participaron en la presentación la asesora de residuos municipales de Anthesis, Eva Puche Navarro y la responsable de Hyla, Formación y Proyectos, Ana María Benítez, como representantes de las empresas participantes en la iniciativa ambiental comarcal.

La campaña está financiada por la Unión Europea – Fondos NextGenerationEU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Junta de Andalucía.