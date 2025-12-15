La Línea recibirá 28.353 kits gratuitos puerta a puerta para el reciclaje de residuos orgánicos

Arcgisa ha puesto en marcha la segunda fase de su ambiciosa campaña de sensibilización y dotación ciudadana, ‘Este marrón vale la pena’, centrada en la correcta separación de la fracción orgánica, principalmente restos de comida, para su depósito en el contenedor marrón. La iniciativa, que se extiende desde noviembre hasta febrero de 2026, tiene como eje principal el reparto puerta a puerta de 28.353 kits de reciclaje, compuestos por un minicontenedor y bolsas compostables, destinados a la totalidad de domicilios en La Línea de la Concepción.

Esta masiva entrega de material se complementa con un extenso programa de educación ambiental, cuyo objetivo es lograr la máxima participación y la correcta gestión de este residuo que representa cerca del 40% del peso total de la bolsa de basura doméstica. El éxito de la separación en origen es fundamental, tal como destacó Manuel Abellán, vicepresidente de Mancomunidad, consejero delegado de Arcgisa y concejal linense, durante la presentación: “La clave del funcionamiento es la correcta separación en origen de este residuo. Es muy importante que utilicemos bolsas biodegradables dado que el destino de esta fracción, una vez separada, es el compostaje o su aprovechamiento energético.”

Kits de reciclaje

La estrategia de la campaña se enfoca en tres pilares: la entrega domiciliaria de kits, el contacto directo con grandes generadores de residuos y una intensa agenda de acciones formativas. El despliegue puerta a puerta ha comenzado ya en zonas como Santa Margarita y Alcaidesa, donde se han entregado 1.251 kits, y se extenderá progresivamente hasta finalizar en el centro de la ciudad. Un equipo de 21 educadores ambientales llevará a cabo durante la última semana de diciembre actividades como un pasacalles, la instalación de puntos informativos itinerantes y quince sesiones informativas dirigidas a la ciudadanía, donde además de entregar los kits, se resolverán dudas y se detallarán procesos como la elaboración de compostaje.

La necesidad de separar limpiamente los orgánicos va más allá de lo ambiental, según Abellán, ya que tiene una “repercusión importante en lo económico”. Explicó que la mezcla de restos orgánicos con el resto de residuos dificulta notablemente la recuperación de otros materiales (plásticos, metales, vidrio) en la planta de tratamiento, reduciendo la eficiencia del sistema y, en consecuencia, “provoca un incremento muy importante en la fracción que al final va a vertedero, lo que nos grava al final económicamente.”

Paralelamente a las acciones ciudadanas, se llevarán a cabo 14 sesiones informativas para “aliados” estratégicos como la Policía Local y el personal de limpieza. Asimismo, la educación ambiental llegará a las aulas con 225 talleres en centros educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, incluyendo el uso de material interactivo y la posibilidad de realizar talleres de compostaje en los centros que dispongan de huerto.

Anuncio de la segunda fase de la campaña "Este marrón vale la pena"

Raquel Ñeco, delegada municipal de Medio Ambiente, hizo hincapié en la responsabilidad individual. “Las Administraciones públicas podemos transmitir mensajes de concienciación, mensajes de educación medioambiental, pero la responsabilidad individual de cada uno de los que habitamos este planeta es prioritaria”, señaló. Subrayó además que el reparto de kits no supondrá coste alguno para la ciudadanía, ya que la campaña se financia íntegramente a través de una subvención recibida por Arcgisa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Verdemar, cuya portavoz, Isabel Torres, destacó que su participación es una confirmación de la importancia de esta campaña, y del periodista, Rubén García, que trabajará en la difusión de la campaña a través de redes sociales para asegurar que “llegue a todos los hogares su objetivo.”

Arcgisa y las entidades colaboradoras hacen un llamamiento a toda la población de La Línea de la Concepción para sumarse activamente a esta gestión de residuos, entendiendo que cada gesto individual constituye el primer y más vital eslabón en la cadena de un sistema de tratamiento más eficiente y sostenible.