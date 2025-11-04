Hotel Alborán, el escenario perfecto para estas Navidades

El Hotel Alborán se ha consolidado como uno de los grandes referentes en la organización de eventos y celebraciones en el Campo de Gibraltar. Su experiencia, la calidad de su servicio y el trato que proporciona su equipo han hecho de él en un espacio imprescindible para aquellos que buscan disfrutar de momentos especiales en un entorno cuidado y elegante.

El establecimiento dispone de una amplia variedad de salones interiores, adaptables a cualquier necesidad, así como de espacios exteriores de gran encanto, entre los que destacan la terraza de la piscina y la terraza-solárium. Ambos ofrecen un marco incomparable para celebraciones al aire libre. Además, al Hotel Alborán le avala una sólida trayectoria en la organización de reuniones de trabajo de distintos formatos, proporcionando equipamiento audiovisual completo y un servicio de restauración que incluye coffee breaks, meriendas y otras opciones adaptadas a cada ocasión.

Detrás de su éxito, se encuentra un equipo especializado en la organización y personalización de eventos, encabezado por Rebeca Jaime, responsable del departamento, junto a un experimentado personal de sala y cocina. El cuidado por los detalles y la atención permanente antes y durante cada cita garantizan que todo se desarrolle tal y como desean los clientes, algo que ha hecho del hotel un sinónimo de confianza y profesionalidad en la zona.

Rebeca Jaime ecabeza el equipo especializado en la organización y personalización de eventos.

Pero, si hay una época del año en la que el Hotel Alborán brilla con especial intensidad, esa es la Navidad. Cada diciembre, se transforma para acoger comidas y cenas pensadas para grupos de amigos, familias o compañeros de trabajo, con la comodidad añadida de un amplio aparcamiento gratuito.

Uno de los eventos más reseñables es la tradicional Fiesta de Navidad, que este año se celebrará el sábado 6 de diciembre. Por un precio muy competitivo, los asistentes podrán disfrutar de un completo almuerzo, una animada fiesta con DJ y una copa incluida. No es casualidad que muchos clientes repitan cada año, atraídos por la grata experiencia que proporciona el hotel.

Las comidas de Navidad y Reyes Magos también ocupan un lugar especial en el calendario, con propuestas pensadas para todos. Así, los más pequeños se divertirán con los castillos hinchables, los espectáculos de animación y saboreando golosinas, mientras los adultos comparten mesa en un ambiente cálido y acogedor.

Zona exterior del hotel.

Y uno de los momentos cumbres del año es la Nochevieja. En esa fecha, el Hotel Alborán, engalanado para la ocasión, ofrece una cena de gala espectacular, que culmina con las tradicionales uvas y se remata con una fiesta-cotillón inolvidable. Para quienes desean despedir el año con la única preocupación de disfrutar, este establecimiento lo pone fácil: ofrece paquetes especiales con alojamiento y desayuno buffet, de tal forma que la noche se convierte en más especial si cabe.

XV Edición de la Feria de Bodas y Comuniones del Estrecho

Antes de las celebraciones navideñas, el hotel acogerá otro de los eventos más destacados del otoño de la comarca: la XV Edición de la Feria de Bodas y Comuniones del Estrecho, que se celebrará el domingo 9 de noviembre. La cita reunirá a empresas del sector nupcial y de celebraciones fotógrafos, diseñadores, tiendas de complementos y más- e incluirá desfiles de vestidos de novia y un casting infantil. Para más información sobre esta feria y el casting, se puede contactar con Bodas del Estrecho en el teléfono 611 00 55 15.

Sus espacios se adaptan a cualquier necesidad.

Con su experiencia, versatilidad y atención personalizada, el Hotel Alborán reafirma su compromiso con la excelencia y se posiciona, un año más, como el escenario perfecto para vivir unas Navidades llenas de elegancia, comodidad y buen ambiente en el Campo de Gibraltar.