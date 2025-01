‘Generación C’: capacitar a los universitarios gaditanos

Capacitar a los jóvenes universitarios de la provincia de Cádiz para facilitar su acceso al mundo laboral. Este es el objetivo que se ha propuesto la Cátedra Fundación Moeve con la iniciativa ‘Generación C, Impulsa tus Habilidades’, cuya primera edición, organizada en colaboración con la Universidad de Cádiz, estuvo enfocada al desarrollo de competencias soft.

Y con gran éxito de público se desarrolló esta jornada, en la que el alumnado tuvo la ocasión de trabajar el autoconocimiento, la gestión del cambio y la resolución de conflictos, “complementando de esta forma su capacitación en habilidades que son necesarias, clave y demandadas por las empresas”, afirma al respecto la responsable de la Cátedra Fundación Moeve en Cádiz, Estrella Blanco.

Precisamente sobre este asunto, Sonia Garrido, Talent Advisor de la Fundación ManpowerGroup, entidad colaboradora, aclara: “La digitalización ha cambiado por completo el mundo del empleo. Las nuevas tecnologías, la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo los roles y procesos en todas las industrias. Y es, precisamente en este contexto, donde podemos decir que el papel de las ‘soft skills’, competencias transversales, es clave”. Para recalcar que “la adaptabilidad y la flexibilidad son necesarias para liderar en un mundo en constante cambio. La colaboración, el trabajo en equipo, la empatía y la gestión de conflictos lo son para desarrollar nuestro potencial en compañías globales y diversas. El pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones son fundamentales en un contexto en el que la capacidad humana para analizar la información es más relevante que nunca”.

Por último, al respecto, subraya: “Resulta evidente que, cuando las tareas técnicas se automatizan, las habilidades humanas se convierten en el elemento clave para el éxito profesional y por eso, invertir en el desarrollo de estas habilidades no sólo impulsa la empleabilidad de los profesionales si no que les permite prosperar en un entorno complejo”.

En este mismo sentido, se manifiesta el director de la Cátedra Fundación Moeve, Francisco Trujillo, quien asegura que “las actividades dedicadas al desarrollo de las competencias soft son cada vez más valoradas en diversos ámbitos, tanto personales como profesionales. Estas ayudan a las personas a conocerse mejor a sí mismas, a desarrollar su inteligencia emocional y a mejorar sus relaciones interpersonales”.Y agrega que “son clave para el éxito en cualquier puesto de trabajo. Permiten trabajar en equipo de manera efectiva, resolver conflictos, liderar proyectos, y adaptarse a los cambios”.

La importancia de estas habilidades para los jóvenes universitarios se vio reflejada en la excelente acogida que tuvo esta convocatoria, en cuyo balance coinciden ambos representantes. Así, Francisco Trujillo la califica de “éxito rotundo”, y destaca las valoraciones muy positivas de los alumnos. “Los talleres de liderazgo, comunicación efectiva y pensamiento crítico han sido especialmente valorados por estos. Sus testimonios confirman que el programa ha tenido un impacto significativo en su desarrollo personal y profesional. Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos en la primera edición de ‘Generación C’”, afirma Trujillo.

Imagen de los participantes en esta primera edición de ‘Generación C’.

Para Sonia Garrido, “el balance es muy positivo. No sólo por el feedback o por la participación de los alumnos que, por primera vez, han venido de todos los campus de la Universidad de Cádiz, sino porque realmente hemos comprobado que este tipo de iniciativas son clave para ellos”. Y puntualiza: “Pensemos que son jóvenes universitarios que están a punto de acceder al mundo del empleo y que, por lo tanto, tienen una base de formación técnica impecable. Sin embargo, muchos de ellos, no conocen o no han desarrollado las competencias soft que hoy demandan las empresas en las que quieren trabajar. Por eso, nosotros, desde Fundación ManpowerGroup, impulsamos su empleabilidad ayudándoles a desarrollar skills como el networking, la gestión del cambio, la gestión emocional, el trabajo en equipo o el pensamiento crítico”.

Trabajo conjunto

No es la primera vez que Cátedra Fundación Moeve y la Universidad de Cádiz, con el apoyo de ManpowerGroup, trabajan con este fin. Ambas entidades llevan colaborando más de siete años en planes de acción específicos para facilitar el acceso al mundo del empleo de los jóvenes universitarios de la zona.

Los alumnos realizaron valoraciones muy positivas sobre esta actividad.

Concretamente, sobre la experiencia de esta primera edición, la representante de ManpowerGroup asegura que “ha sido muy enriquecedora para ambos equipos. Ambas instituciones compartimos el compromiso de apoyar la empleabilidad y el desarrollo personal de los jóvenes”. Por su parte, el director de la Cátedra Fundación Moeve declara que su resultado “nos anima seguir en esta senda, acompañados con una institución referente como es ManpowerGroup, que nos facilita personal cualificado con garantías sobradas para conseguir el desarrollo con éxito de esta jornada”. Francisco Trujillo también quiere hacer mención al “apoyo institucional y logístico de nuestra universidad en la organización”.

Cátedra Fundación Moeve

Por otro lado, los antecedentes de la Cátedra Fundación Moeve se remontan al 15 de febrero del 2006, cuando se firma el primer convenio para la creación de la entonces Cátedra Cepsa con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

Los particpantes atienden una de las intervenciones.

Recientemente, se actualizó su denominación, pasando a llamarse Cátedra Fundación Moeve. Su objetivo es “el desarrollo de programas que potencien la innovación social en la provincia de Cádiz”, explica su responsable.

Desde su creación, ha puesto en marcha un buen número de iniciativas relacionadas con estos aspectos.Entre otras, en los años 2022 y 2023, otorgó ayudas a grupos de investigación de la UCA, a la vez que concede los premio Fin de Carrera, que este año ha convocado bajo dos temáticas nuevas: Biodiversidad y Transición Energética Justa, cuyo acto de entrega tendrá lugar el próximo día 30 de enero.